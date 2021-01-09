النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: 855 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 26 وفاة و1,422 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1,422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89,0%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 10,0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين: 855 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1,422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89,0%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 10,0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
05:26 PM

فلسطين: 855 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 26 وفاة و1,422 حالة تعافٍ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
51

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1,422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89,0%، فيما بلغت نسبة الإصابات

النشطة 10,0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,573
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,692

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة