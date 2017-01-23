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"تعليم الأفلاج" يوعي 100 منسق ومنسقة بطرق التعامل مع طفاية الحريق

نظّمت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة اليوم الأربعاء، دورةً تدريبيةً لنحو 100 منسق ومنسقة على التعامل مع طفاية الحريق الآلية.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الأفلاج، مطلق درداح الرشود، أن الهدف من إقامة البرنامج التدريبي لنحو 100 منسق ومنسقة أمن وسلامة بمدارس الأفلاج، تدريبهم على التعامل مع أنبوبة الحريق، بعد تزويد مدارس المحافظة بـ250 طفاية حريق آلية.

وأضاف "الرشود" أن برامج إدارة الأمن والسلامة لم تقتصر على البرامج التدريبية؛ بل نفّذت مدارس المحافظة نحو 240 خطة إخلاء افتراضي لتدريب الطلاب ومنسوبي المدارس على حسن التصرف في المواقف الطارئة.

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"تعليم الأفلاج" يوعي 100 منسق ومنسقة بطرق التعامل مع طفاية الحريق
سبق

نظّمت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة اليوم الأربعاء، دورةً تدريبيةً لنحو 100 منسق ومنسقة على التعامل مع طفاية الحريق الآلية.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الأفلاج، مطلق درداح الرشود، أن الهدف من إقامة البرنامج التدريبي لنحو 100 منسق ومنسقة أمن وسلامة بمدارس الأفلاج، تدريبهم على التعامل مع أنبوبة الحريق، بعد تزويد مدارس المحافظة بـ250 طفاية حريق آلية.

وأضاف "الرشود" أن برامج إدارة الأمن والسلامة لم تقتصر على البرامج التدريبية؛ بل نفّذت مدارس المحافظة نحو 240 خطة إخلاء افتراضي لتدريب الطلاب ومنسوبي المدارس على حسن التصرف في المواقف الطارئة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
01:26 PM

"تعليم الأفلاج" يوعي 100 منسق ومنسقة بطرق التعامل مع طفاية الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظّمت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة اليوم الأربعاء، دورةً تدريبيةً لنحو 100 منسق ومنسقة على التعامل مع طفاية الحريق الآلية.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الأفلاج، مطلق درداح الرشود، أن الهدف من إقامة البرنامج التدريبي لنحو 100 منسق ومنسقة أمن وسلامة بمدارس الأفلاج، تدريبهم على التعامل مع أنبوبة الحريق، بعد تزويد مدارس المحافظة بـ250 طفاية حريق آلية.

وأضاف "الرشود" أن برامج إدارة الأمن والسلامة لم تقتصر على البرامج التدريبية؛ بل نفّذت مدارس المحافظة نحو 240 خطة إخلاء افتراضي لتدريب الطلاب ومنسوبي المدارس على حسن التصرف في المواقف الطارئة.

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