النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عجلان" وإخوانه تستحوذ على مخطط عقاري بالرياض بـ800 مليون ريال

تبلغ مساحته 2 مليون متر مربع وسيضم قرابة 4 آلاف وحدة سكنية

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض، عبر استحواذها على مخطط عقاري يضم تسع قطع كبيرة بشرق الرياض، على طريق الرياض الدمام، وتقع على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون ريال.

وبينت الشركة أن هذا المخطط الجديد سيضم قرابة أربعة آلاف وحدة سكنية، وسوف يتم العمل على تطويره وفق أعلى المستويات العصرية، من خلال تجهيز وتهيئة شبكة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات وفق أفضل المواصفات الحديثة.

وأضافت أنه سيتم العمل على رصف وتشجير الشوارع الرئيسية وتنفيذ الحدائق العامة، مع الحرص على أن تكون جميع الخدمات والمرافق، وفق ما يتناسب مع متطلبات الحياة في عصرنا الراهن، ويراعي في الوقت نفسه توفير الاحتياجات البيئة، مع الاهتمام بالجوانب الترفيهية والصحية التي تراعى في هذا المخطط الحديث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عجلان" وإخوانه تستحوذ على مخطط عقاري بالرياض بـ800 مليون ريال
سبق

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض، عبر استحواذها على مخطط عقاري يضم تسع قطع كبيرة بشرق الرياض، على طريق الرياض الدمام، وتقع على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون ريال.

وبينت الشركة أن هذا المخطط الجديد سيضم قرابة أربعة آلاف وحدة سكنية، وسوف يتم العمل على تطويره وفق أعلى المستويات العصرية، من خلال تجهيز وتهيئة شبكة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات وفق أفضل المواصفات الحديثة.

وأضافت أنه سيتم العمل على رصف وتشجير الشوارع الرئيسية وتنفيذ الحدائق العامة، مع الحرص على أن تكون جميع الخدمات والمرافق، وفق ما يتناسب مع متطلبات الحياة في عصرنا الراهن، ويراعي في الوقت نفسه توفير الاحتياجات البيئة، مع الاهتمام بالجوانب الترفيهية والصحية التي تراعى في هذا المخطط الحديث.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:48 PM

"عجلان" وإخوانه تستحوذ على مخطط عقاري بالرياض بـ800 مليون ريال

تبلغ مساحته 2 مليون متر مربع وسيضم قرابة 4 آلاف وحدة سكنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,210

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض، عبر استحواذها على مخطط عقاري يضم تسع قطع كبيرة بشرق الرياض، على طريق الرياض الدمام، وتقع على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون ريال.

وبينت الشركة أن هذا المخطط الجديد سيضم قرابة أربعة آلاف وحدة سكنية، وسوف يتم العمل على تطويره وفق أعلى المستويات العصرية، من خلال تجهيز وتهيئة شبكة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات وفق أفضل المواصفات الحديثة.

وأضافت أنه سيتم العمل على رصف وتشجير الشوارع الرئيسية وتنفيذ الحدائق العامة، مع الحرص على أن تكون جميع الخدمات والمرافق، وفق ما يتناسب مع متطلبات الحياة في عصرنا الراهن، ويراعي في الوقت نفسه توفير الاحتياجات البيئة، مع الاهتمام بالجوانب الترفيهية والصحية التي تراعى في هذا المخطط الحديث.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,391

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة