النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق فعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89 عبر الأثير لهواة اللاسلكي في العالم

الشهراني: المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي

أطلقت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي فعالية اليوم الوطني السعودي 89 بالمشاركة من خلال الاتصالات اللاسلكية الأرضية وكذلك عبر الأقمار الصناعية المخصصة بترددات هواة الاتصال اللاسلكي في العالم، حيث يقوم الهواة تحت إشراف الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالاتصال بنظرائهم حول العالم بلغة الكيو كود والتي يتم من خلالها يتم نشر الثقافة السعودية المحبة للسلام وإعلام المجتمع الدولي عن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وإيضاح ما وصلت إليه مملكتنا الغالية بمجتمعها من تقدم تقني وثقافي في شتى المجالات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود أنه ومنذ أن تأسست الجمعية في 11 /10 / 1439هـ وهي مسؤولة عن نشر وتشجيع هواية اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعليه فقد أطلقنا الفعالية باليوم الوطني كما وقد شاركنا الفرحة أشقاءنا في الخليج جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وأيضًا هواة اللاسلكي في البحرين من خلال إطلاق إشارات نداء خاصة بفعالية اليوم الوطني السعودي.

كما أشار المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف العبيد إلى أن الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بإطلاق ثلاث إشارات نداء خاصة بالفعالية وهي (HZ89ND-8Z89ND-7Z89ND ) وتكوين فريق من الهواة للمشاركة بهذه الفعالية، كما قامت الجمعية بإنشاء ثلاث محطات لاسلكية للاتصال بالمحطات الأرضية والأقمار الصناعية لخدمة المجتمع والهواة وأيضًا الباحثين علميًا في مجال الاتصالات اللاسلكية، الأولى بمقر الجمعية بالرياض والثانية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض والثالثة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعيينة وما زلنا نسعى في إنشاء محطات في جميع الجامعات السعودية ما يعزز التعليم في الاتصالات الأرضية والفضائية وتخدم الأبحاث العلمية.

كذلك أشار الهاوي عبدالرحمن غلاب الشهراني إلى أن المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي، حيث تم استخدام نداءات خاصة بهذه المناسبة للاتصال بالهواة حول العالم بنمط الاتصال (الصوتي والرقمي وشفرات مورس) ويتم تسجيل جميع الاتصالات المؤكدة في برامج خاصة بذلك، ثم يتم تبادل بطاقات تأكيد الاتصال مطبوع عليها صورة من تراث وآثار المملكة حيث يُسهم ذلك في إعطاء صور إيجابية حقيقية تجسد واقع ومكانة المملكة العربية السعودية وعمقها الجغرافي والإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إطلاق فعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89 عبر الأثير لهواة اللاسلكي في العالم
سبق

أطلقت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي فعالية اليوم الوطني السعودي 89 بالمشاركة من خلال الاتصالات اللاسلكية الأرضية وكذلك عبر الأقمار الصناعية المخصصة بترددات هواة الاتصال اللاسلكي في العالم، حيث يقوم الهواة تحت إشراف الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالاتصال بنظرائهم حول العالم بلغة الكيو كود والتي يتم من خلالها يتم نشر الثقافة السعودية المحبة للسلام وإعلام المجتمع الدولي عن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وإيضاح ما وصلت إليه مملكتنا الغالية بمجتمعها من تقدم تقني وثقافي في شتى المجالات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود أنه ومنذ أن تأسست الجمعية في 11 /10 / 1439هـ وهي مسؤولة عن نشر وتشجيع هواية اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعليه فقد أطلقنا الفعالية باليوم الوطني كما وقد شاركنا الفرحة أشقاءنا في الخليج جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وأيضًا هواة اللاسلكي في البحرين من خلال إطلاق إشارات نداء خاصة بفعالية اليوم الوطني السعودي.

كما أشار المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف العبيد إلى أن الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بإطلاق ثلاث إشارات نداء خاصة بالفعالية وهي (HZ89ND-8Z89ND-7Z89ND ) وتكوين فريق من الهواة للمشاركة بهذه الفعالية، كما قامت الجمعية بإنشاء ثلاث محطات لاسلكية للاتصال بالمحطات الأرضية والأقمار الصناعية لخدمة المجتمع والهواة وأيضًا الباحثين علميًا في مجال الاتصالات اللاسلكية، الأولى بمقر الجمعية بالرياض والثانية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض والثالثة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعيينة وما زلنا نسعى في إنشاء محطات في جميع الجامعات السعودية ما يعزز التعليم في الاتصالات الأرضية والفضائية وتخدم الأبحاث العلمية.

كذلك أشار الهاوي عبدالرحمن غلاب الشهراني إلى أن المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي، حيث تم استخدام نداءات خاصة بهذه المناسبة للاتصال بالهواة حول العالم بنمط الاتصال (الصوتي والرقمي وشفرات مورس) ويتم تسجيل جميع الاتصالات المؤكدة في برامج خاصة بذلك، ثم يتم تبادل بطاقات تأكيد الاتصال مطبوع عليها صورة من تراث وآثار المملكة حيث يُسهم ذلك في إعطاء صور إيجابية حقيقية تجسد واقع ومكانة المملكة العربية السعودية وعمقها الجغرافي والإسلامي.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:34 AM

إطلاق فعالية الاحتفاء باليوم الوطني 89 عبر الأثير لهواة اللاسلكي في العالم

الشهراني: المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
93

أطلقت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي فعالية اليوم الوطني السعودي 89 بالمشاركة من خلال الاتصالات اللاسلكية الأرضية وكذلك عبر الأقمار الصناعية المخصصة بترددات هواة الاتصال اللاسلكي في العالم، حيث يقوم الهواة تحت إشراف الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالاتصال بنظرائهم حول العالم بلغة الكيو كود والتي يتم من خلالها يتم نشر الثقافة السعودية المحبة للسلام وإعلام المجتمع الدولي عن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وإيضاح ما وصلت إليه مملكتنا الغالية بمجتمعها من تقدم تقني وثقافي في شتى المجالات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود أنه ومنذ أن تأسست الجمعية في 11 /10 / 1439هـ وهي مسؤولة عن نشر وتشجيع هواية اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعليه فقد أطلقنا الفعالية باليوم الوطني كما وقد شاركنا الفرحة أشقاءنا في الخليج جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وأيضًا هواة اللاسلكي في البحرين من خلال إطلاق إشارات نداء خاصة بفعالية اليوم الوطني السعودي.

كما أشار المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف العبيد إلى أن الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بإطلاق ثلاث إشارات نداء خاصة بالفعالية وهي (HZ89ND-8Z89ND-7Z89ND ) وتكوين فريق من الهواة للمشاركة بهذه الفعالية، كما قامت الجمعية بإنشاء ثلاث محطات لاسلكية للاتصال بالمحطات الأرضية والأقمار الصناعية لخدمة المجتمع والهواة وأيضًا الباحثين علميًا في مجال الاتصالات اللاسلكية، الأولى بمقر الجمعية بالرياض والثانية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض والثالثة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالعيينة وما زلنا نسعى في إنشاء محطات في جميع الجامعات السعودية ما يعزز التعليم في الاتصالات الأرضية والفضائية وتخدم الأبحاث العلمية.

كذلك أشار الهاوي عبدالرحمن غلاب الشهراني إلى أن المشاركة بهذه المناسبة شرفٌ عظيم وأقل ما يُقدم لهذا الوطن الغالي، حيث تم استخدام نداءات خاصة بهذه المناسبة للاتصال بالهواة حول العالم بنمط الاتصال (الصوتي والرقمي وشفرات مورس) ويتم تسجيل جميع الاتصالات المؤكدة في برامج خاصة بذلك، ثم يتم تبادل بطاقات تأكيد الاتصال مطبوع عليها صورة من تراث وآثار المملكة حيث يُسهم ذلك في إعطاء صور إيجابية حقيقية تجسد واقع ومكانة المملكة العربية السعودية وعمقها الجغرافي والإسلامي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,083
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,183
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,185
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,756

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة