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مستشفى الموية و"الطفولة المبكرة" يشاركان المنومين فرحة اليوم الوطني

ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية

ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية، شارك مركز الطفولة المبكرة ومستشفى الموية العام، المنومين في المستشفى فرحة اليوم الوطني التسعين.

جاء ذلك عبر فعاليات أطلقت داخل مستشفى المويه تخللها تقديم هدايا وباقات ورد للمنومين، وتزيين أقسام المستشفى باللوحات والشعارات الوطنية.


وعبر المنومون عن شكرهم للمسؤولين في مركز الطفولة المبكرة ومستشفى المويه على اهتمامهم ومشاركتهم الأفراح في مناسبة اليوم الوطني.

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مستشفى الموية و"الطفولة المبكرة" يشاركان المنومين فرحة اليوم الوطني
سبق

ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية، شارك مركز الطفولة المبكرة ومستشفى الموية العام، المنومين في المستشفى فرحة اليوم الوطني التسعين.

جاء ذلك عبر فعاليات أطلقت داخل مستشفى المويه تخللها تقديم هدايا وباقات ورد للمنومين، وتزيين أقسام المستشفى باللوحات والشعارات الوطنية.


وعبر المنومون عن شكرهم للمسؤولين في مركز الطفولة المبكرة ومستشفى المويه على اهتمامهم ومشاركتهم الأفراح في مناسبة اليوم الوطني.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:55 PM

مستشفى الموية و"الطفولة المبكرة" يشاركان المنومين فرحة اليوم الوطني

ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية، شارك مركز الطفولة المبكرة ومستشفى الموية العام، المنومين في المستشفى فرحة اليوم الوطني التسعين.

جاء ذلك عبر فعاليات أطلقت داخل مستشفى المويه تخللها تقديم هدايا وباقات ورد للمنومين، وتزيين أقسام المستشفى باللوحات والشعارات الوطنية.


وعبر المنومون عن شكرهم للمسؤولين في مركز الطفولة المبكرة ومستشفى المويه على اهتمامهم ومشاركتهم الأفراح في مناسبة اليوم الوطني.

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