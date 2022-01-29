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أمير مكة يدشن منتزه العين الحارة بالليث

يُعد من أهم مواقع الاستشفاء بالمنطقة

‬ دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس الجمعة، مشروع تطوير منتزه العين الحارة بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث.

جاء ذلك بعد أن وجّه أمير المنطقة بإعادة تأهيل الموقع، بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة قبل عدة أعوم، كما وجّه بتشكيل فريق عمل لدراسة كيفية حمايته من الأمطار والسيول.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الافتتاح الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، إلى شرح مفصل عن منتزه "العين الحار" الذي يُعد من أهم وأبرز مواقع الاستشفاء العلاجية والسياحية بالمنطقة، ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار 165مترًا؛ فيما تتجاوز مساحته 49 ألف متر مربع، ويحوي 19 عشر عينًا تتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 80 إلى 85 درجة مئوية.

وتَجَوّل الأمير خالد الفيصل في مكونات المنتزه، الذي يحوي مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع مجهّزة بشبكة ري أوتوماتيكية، كما تم تزويد الموقع بالإنارة وألعاب الأطفال ومظلات خشبية ودورات مياه وممرات للمشاة.

وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة الطبيعية لأرضيات وجوانب المجرى، وتنفيذ جلسات خشبية بمساحة 400 متر مربع وغرف خشبية (غرف ساونا)، ولحماية المنتزه من أخطار السيول تم إنشاء حائط حماية خرسانية بطول 400 مترًا.

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أمير مكة يدشن منتزه العين الحارة بالليث
سبق

‬ دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس الجمعة، مشروع تطوير منتزه العين الحارة بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث.

جاء ذلك بعد أن وجّه أمير المنطقة بإعادة تأهيل الموقع، بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة قبل عدة أعوم، كما وجّه بتشكيل فريق عمل لدراسة كيفية حمايته من الأمطار والسيول.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الافتتاح الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، إلى شرح مفصل عن منتزه "العين الحار" الذي يُعد من أهم وأبرز مواقع الاستشفاء العلاجية والسياحية بالمنطقة، ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار 165مترًا؛ فيما تتجاوز مساحته 49 ألف متر مربع، ويحوي 19 عشر عينًا تتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 80 إلى 85 درجة مئوية.

وتَجَوّل الأمير خالد الفيصل في مكونات المنتزه، الذي يحوي مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع مجهّزة بشبكة ري أوتوماتيكية، كما تم تزويد الموقع بالإنارة وألعاب الأطفال ومظلات خشبية ودورات مياه وممرات للمشاة.

وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة الطبيعية لأرضيات وجوانب المجرى، وتنفيذ جلسات خشبية بمساحة 400 متر مربع وغرف خشبية (غرف ساونا)، ولحماية المنتزه من أخطار السيول تم إنشاء حائط حماية خرسانية بطول 400 مترًا.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
02:12 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:32 PM

أمير مكة يدشن منتزه العين الحارة بالليث

يُعد من أهم مواقع الاستشفاء بالمنطقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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‬ دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس الجمعة، مشروع تطوير منتزه العين الحارة بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث.

جاء ذلك بعد أن وجّه أمير المنطقة بإعادة تأهيل الموقع، بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة قبل عدة أعوم، كما وجّه بتشكيل فريق عمل لدراسة كيفية حمايته من الأمطار والسيول.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الافتتاح الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، إلى شرح مفصل عن منتزه "العين الحار" الذي يُعد من أهم وأبرز مواقع الاستشفاء العلاجية والسياحية بالمنطقة، ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار 165مترًا؛ فيما تتجاوز مساحته 49 ألف متر مربع، ويحوي 19 عشر عينًا تتراوح درجة الحرارة فيها ما بين 80 إلى 85 درجة مئوية.

وتَجَوّل الأمير خالد الفيصل في مكونات المنتزه، الذي يحوي مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع مجهّزة بشبكة ري أوتوماتيكية، كما تم تزويد الموقع بالإنارة وألعاب الأطفال ومظلات خشبية ودورات مياه وممرات للمشاة.

وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة الطبيعية لأرضيات وجوانب المجرى، وتنفيذ جلسات خشبية بمساحة 400 متر مربع وغرف خشبية (غرف ساونا)، ولحماية المنتزه من أخطار السيول تم إنشاء حائط حماية خرسانية بطول 400 مترًا.

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