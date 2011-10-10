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أسلاك مكشوفة بـ"رصيفة مكة" تصرع طفلة والشرطة تتسلم الموقع

تعرضت لصعق كهربائي تحرك على إثره "الهلال الأحمر" و"المدني"

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي؛ بسبب أسلاك مكشوفة بحي الرصيفة بمكة.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بحدوث صعق كهربائي نتج عنه وفاة طفلة، وعند وصول الدفاع المدني للموقع اتضح وجود وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الجنسية النيجيرية؛ وذلك بسبب اسلاك مكشوفة داخل الحي.

وقد تم المحافظة على الموقع حتى وصول الهلال الأحمر وتسلم الشرطة للموقع.

صعق كهربائي مكة المكرمة الرصيفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسلاك مكشوفة بـ"رصيفة مكة" تصرع طفلة والشرطة تتسلم الموقع
سبق

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي؛ بسبب أسلاك مكشوفة بحي الرصيفة بمكة.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بحدوث صعق كهربائي نتج عنه وفاة طفلة، وعند وصول الدفاع المدني للموقع اتضح وجود وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الجنسية النيجيرية؛ وذلك بسبب اسلاك مكشوفة داخل الحي.

وقد تم المحافظة على الموقع حتى وصول الهلال الأحمر وتسلم الشرطة للموقع.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:33 PM

أسلاك مكشوفة بـ"رصيفة مكة" تصرع طفلة والشرطة تتسلم الموقع

تعرضت لصعق كهربائي تحرك على إثره "الهلال الأحمر" و"المدني"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
4,733

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي؛ بسبب أسلاك مكشوفة بحي الرصيفة بمكة.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بحدوث صعق كهربائي نتج عنه وفاة طفلة، وعند وصول الدفاع المدني للموقع اتضح وجود وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من الجنسية النيجيرية؛ وذلك بسبب اسلاك مكشوفة داخل الحي.

وقد تم المحافظة على الموقع حتى وصول الهلال الأحمر وتسلم الشرطة للموقع.

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