فيديو: أشباح في أكفان بيضاء تهاجم قرية إندونيسية وتثير الرعب.. ما القصة؟

تفعيلاً لمبادرات التباعد الاجتماعي

كائنات ترتدي كفناً أبيض تظهر فجأة لتنثر الرعب في أنحاء القرية، ثم تختفي مرة أخرى سريعاً قبل أن يرتد إلى الناس عقولهم ليفهموا ما جرى حولهم قبل دقائق معدودة، ولكنها في الحقيقة ليست أشباحاً حقيقية بالطبع، بل مجموعة من المتطوعين؛ هدفهم إثارة خوف وهلع الناس حتى يبقوا في منازلهم ولا يغادروها؛ خشية التعرض لفيروس "كورونا" المستجد.

وبدأت قرية كيبوه في جزيرة جاوه الاعتماد على فكرة دوريات "الأشباح" منذ الشهر الماضي؛ لدفع الناس لعدم مغادرة منازلهم، على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في أمان بعيداً عن الشارع والاختلاط بغيرهم.

وبحسب "رويترز"، فإنه عادة ما يكون شبح الكفن المعروف باسم "بوكونج" متشحاً بالكامل بالأبيض ويكون وجهه شاحباً بفضل مساحيق بيضاء بينما يحيط سواد الكحل بعينيه. وفي الثقافة الفولكلورية الإندونيسية يمثل هذا الشبح أرواح الأموات الحبيسة.

ولكن –على ما يبدو– فإن الفكرة التي اعتمدها شباب القرية بالتعاون مع الشرطة المحلية لتفعيل مبادرات التباعد الاجتماعي، أخذت منحى عكسياً تماماً؛ إذ دفعت البعض للخروج لمشاهدة هذا الظهور النادر للأشباح، أو للإمساك بها لهواة تتبع الظواهر الخارقة.

إلا أن البعض يرى أن الفكرة نجحت تماماً، فيقول كارنو سوبمادو، أحد سكان القرية إنه "منذ ظهور الأشباح، لم يترك الأهل والأولاد منازلهم. ولا يتجمع الناس أو يبقون في الشوارع بعد صلاة العشاء".

وكانت إندونيسيا قد أعلنت تفشي فيروس "كورونا" كارثة وطنية، في ضوء ازدياد عدد الإصابات والوفيات؛ إذ سجلت البلاد حتى الآن 4839 إصابة بالفيروس التاجي، بينما بلغ عدد الوفيات 459 في دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 267 مليون نسمة بحسب إحصاء عام 2018م.