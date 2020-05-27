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"الأرصاد" تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، أشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل محافظات: الحناكية والعلا والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، أشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل محافظات: الحناكية والعلا والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:30 AM

"الأرصاد" تنبّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وأتربة مثارة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، أشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل محافظات: الحناكية والعلا والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

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