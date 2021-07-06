214 موظفًا وموظفة لحماية حالات العنف الأسري في الرياض

يتم التعامل معها حسب درجة الخطورة

يتولّى "214" موظفًا وموظفة في وحدات وفرق الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض؛ مهام مباشرة بلاغات العنف الأسري الواردة إليهم والتعامل معها حسب درجة خطورة الحالة والاختصاص.

وتنقسم أعمال موظفي وحدة الحماية الاجتماعية إلى مهام إدارية تتمثل في استقبال البلاغات من مركز البلاغات أو عن طريق الرصد اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو من الجهات ذات العلاقة ثم إسنادها إلى أخصائيي وأخصائيات الوحدة للتعامل معها حسب نوع الحالة؛ حيث تتطلب بعض البلاغات سرعة التدخل والتواصل مع الجهات الأمنية، فيما يتطلب البعض الآخر منها تشكيل فريق ميداني لزيارة الحالة ودراستها ثم إيجاد الحلول، كما لا تحتاج بعض الحالات الأقل خطورة إلا إلى جلسات الإرشاد الأسري والتوجيه.

يذكر أن وحدات وفرق الحماية الاجتماعية تستقبل البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة، وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيًّا كان عمرها، والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة، كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت إذا لزم الأمر.

