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النصر: مشعل بن سعود ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.

جاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، متمنيًا لناديه التوفيق.

من جانب آخر ثمنت إدارة النادي انضمام الأمير مشعل وقالت:" هذه المبادرة الداعمة لا تستغرب منه تجاه النادي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: مشعل بن سعود ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.

جاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، متمنيًا لناديه التوفيق.

من جانب آخر ثمنت إدارة النادي انضمام الأمير مشعل وقالت:" هذه المبادرة الداعمة لا تستغرب منه تجاه النادي".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:02 PM

النصر: مشعل بن سعود ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.

جاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، متمنيًا لناديه التوفيق.

من جانب آخر ثمنت إدارة النادي انضمام الأمير مشعل وقالت:" هذه المبادرة الداعمة لا تستغرب منه تجاه النادي".

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