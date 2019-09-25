النصر: مشعل بن سعود ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين.

جاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، متمنيًا لناديه التوفيق.

من جانب آخر ثمنت إدارة النادي انضمام الأمير مشعل وقالت:" هذه المبادرة الداعمة لا تستغرب منه تجاه النادي".