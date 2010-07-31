ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جيبوتي

هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادل سمو ولي العهد فخامة رئيس جمهورية جيبوتي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.