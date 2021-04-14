الخرطوم: تعرض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير بشارع النيل
إصابة عدد من مرافقيه
تعرّض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير وإصابة عدد من مرافقيه. وقالت وسائل إعلام سودانية، إن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل. وأدى الحادث إلى إصابة عدد من فريق المرافقة دون سقوط ضحايا، ولم يصدر أي بيان رسمي سوداني عن الحادث حتى الآن.
الخرطوم: تعرض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير بشارع النيل
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-14
تعرّض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير وإصابة عدد من مرافقيه. وقالت وسائل إعلام سودانية، إن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل. وأدى الحادث إلى إصابة عدد من فريق المرافقة دون سقوط ضحايا، ولم يصدر أي بيان رسمي سوداني عن الحادث حتى الآن.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:48 PM
الخرطوم: تعرض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير بشارع النيل
تعرّض موكب رئيس مجلس السيادة البرهان لحادث سير وإصابة عدد من مرافقيه. وقالت وسائل إعلام سودانية، إن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل. وأدى الحادث إلى إصابة عدد من فريق المرافقة دون سقوط ضحايا، ولم يصدر أي بيان رسمي سوداني عن الحادث حتى الآن.