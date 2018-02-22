شراكة إستراتيجية بين "وادي الظهران للمعرفة" و "تطوير" لاستثمار وتشغيل المدارس

استخدام البرنامج التعليمي "مدارس الجامعة"

شهد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، توقيع اتفاقية بين "شركة وادي الظهران للمعرفة"، التابعة للجامعة، وشركة "تطوير للمباني" التابعة للوزارة، يتم بمقتضاها قيام شركة "المعرفة" بالتشغيل والاستثمار في مدارس التعليم الخاص التي ستطرحها الوزارة، وذلك باستخدام نموذج "مدارس الجامعة"، وهو البرنامج التعليمي الفريد ، الذي تقدمه المدارس، وتشرف على تشغيله شركة المعرفة، وتعمل على تسويقه ونشره في قطاع التعليم بالمملكة.

مثل "وادي الظهران للمعرفة" في التوقيع على الاتفاقية، رئيسها التنفيذي الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، فيما مثل "تطوير للمباني" رئيسها التنفيذي المهندس فهد الحماد، وذلك في حفل أقيم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حضره العديد من مسؤولي الجامعة والوزارة والشركتين.

وقدم مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان الشكر والتقدير لوزير التعليم، وقال إن "حضور الدكتور العيسى لحفل التوقيع اليوم، يأتي في إطار الدعم المستمر واللا محدود، الذي يقدمه معاليه لدعم التعليم في المملكة، ويؤكد حرصه على تبني وتعزيز أي مبادرات فعالة وجديدة، تسهم في الارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب والطالبات".

وثمن "السلطان" الدعم الذي تجده الجامعة من وزارة التعليم قائلاً: "أشعر بالسعادة والفخر اليوم، لتوقيع هذه الاتفاقية بين شركة وادي الظهران للمعرفة، وشركة تطوير للمباني، والتي تؤكد حجم الثقة المتبادلة، والعلاقات القوية الراسخة، التي وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة من جانب، ومجموعة وادي الظهران للتقنية من جانب آخر، وإمكانية تعزيز وتوسيع نطاق هذه العلاقات في المستقبل".

وأشاد الدكتور السلطان بالإنجازات التي تحققها شركة وادي الظهران للمعرفة على أرض الواقع، وقال: "شركة المعرفة، إحدى شركات وادي الظهران للتقنية، ولهذه الشركة مبادرات تعليمية مميزة، وأهداف تربوية نبيلة، تسعى لنشرها في المجتمع السعودي، فضلاً عن جهودها في تقديم الاستشارات في مجالي التعليم والتدريب".

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر العقيلي إن (شركة المعرفة تخطو اليوم خطوة جديدة، نحو تعزيز ريادتها ومكانتها في تشغيل المدارس باستخدام نموذج "مدارس الجامعة المميز"، الذي أثبت جدارته في قطاع التعليم بالمملكة". وأضاف أن "هذه المدارس استمدت فكرتها من مدارس الجامعة، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستثمرنا هذه الفكرة بشكل رائع ومفيد بداية هذا العام، في إنشاء مدارس التميز في "طريف" و"عرعر"، التي يتصف طلابها بالتفوق العلمي والخلقي).

وأضاف العقيلي "الاتفاقية ستمكن شركة المعرفة من أن تكون شريكاً استراتيجياً في المبادرات والفرص الاستثمارية التي ستطرحها شركة "تطوير"، وهو ما يمهد الطريق أمامنا لتعزيز الاستثمار في قطاع المعرفة , لكون الخطط و الطموحات متماشية مع رؤية المملكة 2030 في الإهتمام بتطوير التعليم بأحدث و الأفكار و الأساليب العملية و العلمية ".

الجدير بالذكر أن مدارس الجامعة ، أنشئت عام 1400 هـ في رحاب جامعة الملك فهـد للبترول والمعادن بالظهران بمساعدة أعضـاء هيئـة التدريـس في الجامعة، ثم توسعت مع ظهور كفاءة مخرجاتها، بالأبنية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وواكبت التطور في المجال التربوي والتعليمي ورافق ذلك زيادة في الطاقة الاستيعابية من الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والأقسام المساندة، لتكون مدارس الجامعة اليوم اسما عريقا له جذوره ومكانته.

يذكر أيضا أن مدارس الجامعة هي إحدى مدارس منظومة التعليم الأهلي للبنين والبنات، وتبدأ من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتتبع المناهج الحكومية الرسمية، وتدعمه بمقررات إثرائية في الرياضيات والعلوم واللغة العربية أو إضافية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، وتزيد معظم أنصبة المواد الدراسية من الحصص عما هو مقرر في المدارس الحكومية أو الأهلية والمدرسة لها أنظمة متطورة في أساليب التدريس الحديثة، وتطبق جوانب من التعليم الإلكتروني، وتنفذ برامج تنمية مهنية مستدامة، تهيئ مناخا تعليميا يشجع على الإبداع.