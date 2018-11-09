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"بلدية بارق" تُغلق مطعماً وترصد 17 مخالفة صحية

خلال جولات مسائية في "المحافظة وثلوث المنظر"

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مطعماً خلال جولة تفتيشية مسائية على المطاعم والبوفيهات بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر، ورصد 17 مخالفة صحية وأتلف 15 لتراً من الزيوت.

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري: بتوجيه من رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي؛ نفّذ مراقبو قسم صحة البيئة جولة تفتيشية مسائية على المطاعم والبوفيهات للتأكّد من صلاحية الزيوت المستخدمة في إعداد الأطعمة عن طريق الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لذلك.

وأضاف: تمّ رصد 11 مخالفة صحية في بارق، وإتلاف أكثر من 15 لتراً من الزيوت غير الصالحة، وإشعار أصحاب المطاعم المخالفة بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات بحقهم.

وأردف: خلال الجولات على المطاعم والبوفيهات بمركز ثلوث المنظر، تمّ إغلاق مطعم ورصد ست مخالفات.

وأكّد "الشهري"؛ استمرار الجولات المسائية للرقابة على الأطعمة وطرق إعدادها وفحص مدى جودة الأدوات المستخدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية بارق" تُغلق مطعماً وترصد 17 مخالفة صحية
سبق

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مطعماً خلال جولة تفتيشية مسائية على المطاعم والبوفيهات بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر، ورصد 17 مخالفة صحية وأتلف 15 لتراً من الزيوت.

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري: بتوجيه من رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي؛ نفّذ مراقبو قسم صحة البيئة جولة تفتيشية مسائية على المطاعم والبوفيهات للتأكّد من صلاحية الزيوت المستخدمة في إعداد الأطعمة عن طريق الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لذلك.

وأضاف: تمّ رصد 11 مخالفة صحية في بارق، وإتلاف أكثر من 15 لتراً من الزيوت غير الصالحة، وإشعار أصحاب المطاعم المخالفة بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات بحقهم.

وأردف: خلال الجولات على المطاعم والبوفيهات بمركز ثلوث المنظر، تمّ إغلاق مطعم ورصد ست مخالفات.

وأكّد "الشهري"؛ استمرار الجولات المسائية للرقابة على الأطعمة وطرق إعدادها وفحص مدى جودة الأدوات المستخدمة.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
03:13 PM

"بلدية بارق" تُغلق مطعماً وترصد 17 مخالفة صحية

خلال جولات مسائية في "المحافظة وثلوث المنظر"

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محمد طيران - بارق
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أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مطعماً خلال جولة تفتيشية مسائية على المطاعم والبوفيهات بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر، ورصد 17 مخالفة صحية وأتلف 15 لتراً من الزيوت.

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري: بتوجيه من رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي؛ نفّذ مراقبو قسم صحة البيئة جولة تفتيشية مسائية على المطاعم والبوفيهات للتأكّد من صلاحية الزيوت المستخدمة في إعداد الأطعمة عن طريق الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لذلك.

وأضاف: تمّ رصد 11 مخالفة صحية في بارق، وإتلاف أكثر من 15 لتراً من الزيوت غير الصالحة، وإشعار أصحاب المطاعم المخالفة بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات بحقهم.

وأردف: خلال الجولات على المطاعم والبوفيهات بمركز ثلوث المنظر، تمّ إغلاق مطعم ورصد ست مخالفات.

وأكّد "الشهري"؛ استمرار الجولات المسائية للرقابة على الأطعمة وطرق إعدادها وفحص مدى جودة الأدوات المستخدمة.

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