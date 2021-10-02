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"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎

يتوقّع أن يتكوّن منخفض جوي يتسبّب في هطول أمطار

أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".

وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎
سبق

أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".

وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:36 PM

"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎

يتوقّع أن يتكوّن منخفض جوي يتسبّب في هطول أمطار

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مهنا التميمي - جدة
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10,034

أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".

وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

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