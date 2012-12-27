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الرياض تشهد حكم القصاص من عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً بالرصاص

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم  أيدته محكمة الاستئناف

صدر عن وزارة الداخلية اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم أسامة فيصل نجم -عراقي الجنسية- على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي -سعودي الجنسية- ومحمد إسماعيل الدوي -فلسطيني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عنه وفاتهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني.
ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني أسامة فيصل نجم اليوم الأحد 12/ 5/ 1442هـ بالرياض بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية القتل قصاصاً

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الرياض تشهد حكم القصاص من عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً بالرصاص
سبق

صدر عن وزارة الداخلية اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم أسامة فيصل نجم -عراقي الجنسية- على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي -سعودي الجنسية- ومحمد إسماعيل الدوي -فلسطيني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عنه وفاتهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني.
ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني أسامة فيصل نجم اليوم الأحد 12/ 5/ 1442هـ بالرياض بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
03:23 PM

الرياض تشهد حكم القصاص من عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً بالرصاص

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم  أيدته محكمة الاستئناف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدر عن وزارة الداخلية اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.
وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
أقدم أسامة فيصل نجم -عراقي الجنسية- على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي -سعودي الجنسية- ومحمد إسماعيل الدوي -فلسطيني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عنه وفاتهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني.
ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني أسامة فيصل نجم اليوم الأحد 12/ 5/ 1442هـ بالرياض بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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