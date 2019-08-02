مواطنات عن جواز المرأة دون موافقة وليها: "فرحة وطن.. شكرًا للقيادة

بعد تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

أثار خبر تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عددٌ من المواطنات والمواطنين إعجابهم بتلك التعديلات، وكتبوا عددًا من التغريدات تحت وسم#جواز_المرأة_دون_موافقة_وليها.

وكتبت الدكتورة فاطمة آل نصر الله: "#لا_ولاية_على_سفر_المرأة أحلى هشتاق شفته من فتحت عيوني، ‏اليوم فرحة للوطن ويوم للتاريخ تفاصيله وفرحة بنات الوطن لا تعادلها فرحة،‏ الله يبارك في كل بنات بلادي، ‏مرحلة جديدة للمرأة السعودية، وأفق للابتعاث والسفر، للعلم والمساواة بين الجنسين".

أما الدكتورة منال الشهري فقالت:‏ "نصير المرأة وولدها وأبوها وذخرها وسندها أدامه الله لنا.‏ #لا_ولاية_على_سفر_المرأة".

أما "تركي الحمد" فغرد: "ألف مبروك لنساء بلدي انتهاء عهد الولاية، والتعسف في استخدامها من قبل بعضهم. الآن يمكن القول إن المرأة السعودية أصبحت كاملة المواطنة.. شكرًا سلمان.. وشكرًا أبا سلمان".

عضو مجلس الشورى عيسى الغيث غرد قائلاً: "‏الآن استكملت #المرأة #السعودية كامل حقوقها "الشرعية"، وأما الولاية في الزواج ففي كل الدول الإسلامية، وأما العضل فحالاته نادرة، وللمتضررة اللجوء للقضاء. ‏بقي أن نقول: ‏كما نالت المرأة كامل حقوقها، ‏فعليها أن تقوم بكامل واجباتها. #لا_ولاية_على_سفر_المرأة #جواز_المرأة_دون_موافقة_وليها".

فيما غردت المواطنة فاطمة: "#لا_ولاية_على_سفر_المرأة، ‏القرار العظيم من الشخص العظيم ‏للنساء العظيمات للأبد.. ‏لكل أنثى تمنت ولم تجد.. ‏لكل مكافحة وطموحة.. لكل من كان عليها ذكرًا وليس رجلاً.. #شكرًا_محمد_بن_سلمان أميرنا العظيم وأمنية الكثير".

"هتون القاضي" كتبت: "‏مبروك لكل نساء الوطن، دور القوانين هو حماية وتمكين المواطنين ومنع غير الأسوياء من استغلال الأنظمة لأذية غيرهم. ‏نعم لسيادة القوانين، وإلى الأمام يا أغلى وأعز وأجمل وطن".

وكانت ‏تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية قد صدرت اليوم، وأعطت للأنثى الحق في استخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها، وأصبح للذكر والأنثى الحقوق نفسها بتصريح السفر إذا تجاوز عمره ٢١ سنة، كما شمل التبليغ عن حالات الولادة والوفاة الرجل والمرأة، كذلك للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.