أسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا

سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.
سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.فيروس كورونا الجديد أسكتلندا
سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.
سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.