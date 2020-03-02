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أسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا

سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

فيروس كورونا الجديد أسكتلندا

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أسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا
سبق

سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:47 AM

أسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

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