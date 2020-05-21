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قطر: تسجيل 1554 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة

إجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات 17 متوفى، وإجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346.
وقالت الوزارة إنه تم شفاء 688 شخصًا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7288 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 1554 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات 17 متوفى، وإجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346.
وقالت الوزارة إنه تم شفاء 688 شخصًا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7288 حالة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
04:40 PM

قطر: تسجيل 1554 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة

إجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,181

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات 17 متوفى، وإجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346.
وقالت الوزارة إنه تم شفاء 688 شخصًا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7288 حالة.

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