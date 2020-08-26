مشعل بن ماجد يطلع على استعدادات تعليم جدة للعام الدراسي

وقَف على تهيئة البيئة التفاعلية وشبكة الاتصال تحقيقًا للمصلحة العامة

التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي.

واطلع على استعدادات تعليم جدة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بُعد، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص تهيئة البيئة التفاعلية وشبكة الاتصال؛ تحقيقًا لأهداف التعليم والمصلحة العامة؛

متمنيًا للجميع مزيدًا من التوفيق والسداد.