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"الخارجية الأمريكية": التقارير التي تشير إلى توصُّلنا لاستنتاج نهائي في قضية "خاشقجي" غير دقيقة

قالت: هناك أسئلة كثيرة بدون إجابات.. وسنحافظ على علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية

قالت الخارجية الأمريكية إن التقارير الصادرة مؤخرًا التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي" هي تقارير غير دقيقة.

أضافت: لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لا يوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول لكل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية الأمريكية": التقارير التي تشير إلى توصُّلنا لاستنتاج نهائي في قضية "خاشقجي" غير دقيقة
سبق

قالت الخارجية الأمريكية إن التقارير الصادرة مؤخرًا التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي" هي تقارير غير دقيقة.

أضافت: لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لا يوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول لكل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية".

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:00 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:05 AM

"الخارجية الأمريكية": التقارير التي تشير إلى توصُّلنا لاستنتاج نهائي في قضية "خاشقجي" غير دقيقة

قالت: هناك أسئلة كثيرة بدون إجابات.. وسنحافظ على علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
15,185

قالت الخارجية الأمريكية إن التقارير الصادرة مؤخرًا التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي" هي تقارير غير دقيقة.

أضافت: لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لا يوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول لكل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية".

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