بريطانيا: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الى 11005

تسجيل 744 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مسؤولون بريطانيون اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في مستشفيات البلاد، بلغ 11005 حالات.

وأضاف المسؤولون أنه تم تسجيل 744 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 11005.

ولفت المسؤولون إلى أن بين الضحايا الـ744، لم يكن لدى 58 شخصًا منهم أي أمراض مزمنة وأعمارهم تراوحت بين 38 و96 عامًا.