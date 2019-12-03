اليوم .. افتتاح دور الـ32 من كأس الملك بمواجهتين

تفتتح مساء اليوم مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بلقاءين.

حيث يستضيف عند الساعة 3:25 عصرًا فريق الأخدود نظيره أحد في لقاء يُقام على ملعب جامعة نجران.

وتأهل الأخدود بعد تجاوزه النهضة بنتيجة 5-4 في دور الـ64.

أما فريق أحد فقد أقصى الساحل بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني يحل فريق الخليج ضيفًا على فريق الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.

وكسب الوحدة نظيره الشرق 2-1، أما الخليج فقد أقصى الدرعية 2-0.