النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بوركينافاسو: فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداءً من 27 أبريل

الرئيس وأعضاء الحكومة يعلنون التنازل عن رواتبهم

أعلن وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو؛ قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداءً من 27 أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية، في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد، إلى 542 حالة إصابة مؤكّدة.

كما أشار وزير الاتصالات البوركيني، إلى قرار الرئيس البوركيني، وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولة، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.

وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو فرض ارتداء الكمامات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بوركينافاسو: فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداءً من 27 أبريل
سبق

أعلن وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو؛ قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداءً من 27 أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية، في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد، إلى 542 حالة إصابة مؤكّدة.

كما أشار وزير الاتصالات البوركيني، إلى قرار الرئيس البوركيني، وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولة، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:03 PM

بوركينافاسو: فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداءً من 27 أبريل

الرئيس وأعضاء الحكومة يعلنون التنازل عن رواتبهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
556

أعلن وزير الاتصالات البوركيني روميس داندجينو؛ قرار فرض ارتداء الكمامات الواقية في البلاد بشكل إجباري ابتداءً من 27 أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذا القرار جاء من وزارة الصحة البوركينية، في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات في البلاد، إلى 542 حالة إصابة مؤكّدة.

كما أشار وزير الاتصالات البوركيني، إلى قرار الرئيس البوركيني، وأعضاء حكومته التنازل عن رواتبهم من شهر إلى ستة أشهر للدولة، في خطوة تهدف إلى مجابهة فيروس كورونا في البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,297
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,191
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,340

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة