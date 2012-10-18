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هيئة النقل: دعم مالي يصل لـ2400 ريال شهريًا للعاملين في تطبيقات نقل الركاب

اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة وتقديم الفرصة للشباب والفتيات

دعت الهيئة العامة للنقل، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات "توجيه المركبات" وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا، حيث يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف حكومي، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.

يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة عمل المستقبل.

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هيئة النقل: دعم مالي يصل لـ2400 ريال شهريًا للعاملين في تطبيقات نقل الركاب
سبق

دعت الهيئة العامة للنقل، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات "توجيه المركبات" وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا، حيث يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف حكومي، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.

يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة عمل المستقبل.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
03:35 PM

هيئة النقل: دعم مالي يصل لـ2400 ريال شهريًا للعاملين في تطبيقات نقل الركاب

اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة وتقديم الفرصة للشباب والفتيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للنقل، المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر "النقل الموجه"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات "توجيه المركبات" وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا، حيث يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف حكومي، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.

يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة عمل المستقبل.

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