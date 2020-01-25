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شاهد .. لقاء عفوي مع سائق كانت سرعته زائدة ووقع في متابعة سرية لـ #حملة_80

تهدف إلى استثمار وعي السائقين الملتزمين مرورياً ونشره من خلالهم في المجتمع

أُطلقت هذا الأسبوع من مدينة الرياض #حملة_80، التي تهدف إلى استثمار وعي السائقين الملتزمين مرورياً ونشره من خلالهم في المجتمع، وتقوم فكرتها على متابعتهم برفقة المرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر.

وفي موقف عفوي استوقفت الحملة أحد السائقين كانت سرعته زائدة ورصدت ردة فعله بعد أن علم بحرمانه من المكافأة نتيجة ارتكابه المخالفة.

الجدير بالذكر أن الحملة تمّ إطلاقها بالشراكة بين المرور و المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

ولم تغفل الحملة عموم السائقين، حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من "كيا الجبر"؛ الراعي الرسمي للحملة، التي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة www.80km.tv.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. لقاء عفوي مع سائق كانت سرعته زائدة ووقع في متابعة سرية لـ #حملة_80
سبق

أُطلقت هذا الأسبوع من مدينة الرياض #حملة_80، التي تهدف إلى استثمار وعي السائقين الملتزمين مرورياً ونشره من خلالهم في المجتمع، وتقوم فكرتها على متابعتهم برفقة المرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر.

وفي موقف عفوي استوقفت الحملة أحد السائقين كانت سرعته زائدة ورصدت ردة فعله بعد أن علم بحرمانه من المكافأة نتيجة ارتكابه المخالفة.

الجدير بالذكر أن الحملة تمّ إطلاقها بالشراكة بين المرور و المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

ولم تغفل الحملة عموم السائقين، حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من "كيا الجبر"؛ الراعي الرسمي للحملة، التي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة www.80km.tv.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:51 PM

شاهد .. لقاء عفوي مع سائق كانت سرعته زائدة ووقع في متابعة سرية لـ #حملة_80

تهدف إلى استثمار وعي السائقين الملتزمين مرورياً ونشره من خلالهم في المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
15,581

أُطلقت هذا الأسبوع من مدينة الرياض #حملة_80، التي تهدف إلى استثمار وعي السائقين الملتزمين مرورياً ونشره من خلالهم في المجتمع، وتقوم فكرتها على متابعتهم برفقة المرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر.

وفي موقف عفوي استوقفت الحملة أحد السائقين كانت سرعته زائدة ورصدت ردة فعله بعد أن علم بحرمانه من المكافأة نتيجة ارتكابه المخالفة.

الجدير بالذكر أن الحملة تمّ إطلاقها بالشراكة بين المرور و المركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

ولم تغفل الحملة عموم السائقين، حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من "كيا الجبر"؛ الراعي الرسمي للحملة، التي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة www.80km.tv.

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