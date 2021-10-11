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التجارة: إصدار 276 ترخيصاً لمزاولة نشاط المعادن خلال النصف الأول 2021

سجّلت الرياض أعلى المناطق تلتها منطقة مكة المكرّمة ثم الشرقية والمدينة المنوّرة

أصدرت وزارة التجارة 276 ترخيصاً لمستثمرين وتجار لمزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة آلاف ترخيص لمزاولة هذا النشاط في المملكة.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة التجارة، سجّلت منطقة الرياض أعلى المناطق في إصدار تراخيص صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تلتها منطقة مكة المكرّمة، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنوّرة، ومنطقة القصيم، وفق ما نقلته "الإخبارية".

وأشارت إلى أن فرقها نفّذت أكثر من 8600 جولة رقابية على منافذ بيع الذهب والمجوهرات؛ للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

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التجارة: إصدار 276 ترخيصاً لمزاولة نشاط المعادن خلال النصف الأول 2021
سبق

أصدرت وزارة التجارة 276 ترخيصاً لمستثمرين وتجار لمزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة آلاف ترخيص لمزاولة هذا النشاط في المملكة.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة التجارة، سجّلت منطقة الرياض أعلى المناطق في إصدار تراخيص صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تلتها منطقة مكة المكرّمة، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنوّرة، ومنطقة القصيم، وفق ما نقلته "الإخبارية".

وأشارت إلى أن فرقها نفّذت أكثر من 8600 جولة رقابية على منافذ بيع الذهب والمجوهرات؛ للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:09 AM

التجارة: إصدار 276 ترخيصاً لمزاولة نشاط المعادن خلال النصف الأول 2021

سجّلت الرياض أعلى المناطق تلتها منطقة مكة المكرّمة ثم الشرقية والمدينة المنوّرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة التجارة 276 ترخيصاً لمستثمرين وتجار لمزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة آلاف ترخيص لمزاولة هذا النشاط في المملكة.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة التجارة، سجّلت منطقة الرياض أعلى المناطق في إصدار تراخيص صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تلتها منطقة مكة المكرّمة، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنوّرة، ومنطقة القصيم، وفق ما نقلته "الإخبارية".

وأشارت إلى أن فرقها نفّذت أكثر من 8600 جولة رقابية على منافذ بيع الذهب والمجوهرات؛ للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

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