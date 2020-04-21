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شاهد "الربيعة" من مركز "تحكم الصحة": أنا هنا.. جهود جبارة لتطويق "كورونا"

أكد أن العمل على مدار 24 ساعة لمتابعة جميع الأعمال التشغيلية بأنحاء المملكة

ظهر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ وهو يتحدث من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، منوهاً في كلمته أمس، بجهود العاملين فيه، وبأهمية ودور المركز في متابعة كل أعمال التقصي الوبائي في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير: "أنا هنا أتحدث من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، هذا المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة جميع الأعمال التشغيلية للوزارة في أنحاء المملكة كافة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ومتابعة وكفاءة أعمال كل المستشفيات والمراكز الصحية، ويعمل فيه مجموعة من المتميزين الذين يقومون بجهود جبارة ويركزون في هذه الأيام على جائحة فيروس كورونا ويتابعون كل أعمال التقصي الوبائي وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاج إليها".

مركز القيادة والتحكم

ومركز القيادة والتحكم هو مركز لعمليات طوارئ الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، ويعمل هذا المركز تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والإدارات الصحية في جميع مناطق المملكة.. وجرى تطوير المركز الذي يعمل بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين، إضافة إلى التواصل الدائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

أهداف المركز

يشكل مركز القيادة والتحكم حلقة الوصل بين مختلف الإدارات (أصحاب المصلحة) المعنية؛ حيث يشرف على تأهب وزارة الصحة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات والأحداث الصحية على النطاقين المحلي والعالمي، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

وتمثل هذه المسؤوليات عناصر رئيسة أهمها: التأهب، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث الصحية (الأمراض) باتخاذ التدابير الوقائية، والإعداد الكافي بتحسين البنية التحتية للصحة، وتدريب الكوادر اللازمة وتعبئة الموارد اللازمة، وإعداد خطط العمل ليتم تطبيقها لمواجهة أخطار الكوارث الصحية، والتدريب بالمحاكاة على خطط العمل لمواجهة الأخطار.

المراقبة الوبائية

ويعمل المركز على مراقبة (الترصد) التهديدات المحتمل وقوعها، ومراقبة جاهزية وزارة الصحة وجميع المنشآت الطبية التابعة لها في كل مناطق المملكة.

الاستجابة السريعة

يترأس المركز الاستجابة السريعة لمهددات الصحة العامة، ويقوم كذلك بتنظيم عمل أصحاب المصلحة في هذا الشأن، وإصدار خطة عمل محددة لمواجهة الكوارث الصحية المعنية، ومراقبة جميع عمليات الاستجابة للكوارث المعنية.

فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "الربيعة" من مركز "تحكم الصحة": أنا هنا.. جهود جبارة لتطويق "كورونا"
سبق

ظهر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ وهو يتحدث من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، منوهاً في كلمته أمس، بجهود العاملين فيه، وبأهمية ودور المركز في متابعة كل أعمال التقصي الوبائي في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير: "أنا هنا أتحدث من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، هذا المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة جميع الأعمال التشغيلية للوزارة في أنحاء المملكة كافة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ومتابعة وكفاءة أعمال كل المستشفيات والمراكز الصحية، ويعمل فيه مجموعة من المتميزين الذين يقومون بجهود جبارة ويركزون في هذه الأيام على جائحة فيروس كورونا ويتابعون كل أعمال التقصي الوبائي وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاج إليها".

مركز القيادة والتحكم

ومركز القيادة والتحكم هو مركز لعمليات طوارئ الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، ويعمل هذا المركز تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والإدارات الصحية في جميع مناطق المملكة.. وجرى تطوير المركز الذي يعمل بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين، إضافة إلى التواصل الدائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

أهداف المركز

يشكل مركز القيادة والتحكم حلقة الوصل بين مختلف الإدارات (أصحاب المصلحة) المعنية؛ حيث يشرف على تأهب وزارة الصحة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات والأحداث الصحية على النطاقين المحلي والعالمي، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

وتمثل هذه المسؤوليات عناصر رئيسة أهمها: التأهب، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث الصحية (الأمراض) باتخاذ التدابير الوقائية، والإعداد الكافي بتحسين البنية التحتية للصحة، وتدريب الكوادر اللازمة وتعبئة الموارد اللازمة، وإعداد خطط العمل ليتم تطبيقها لمواجهة أخطار الكوارث الصحية، والتدريب بالمحاكاة على خطط العمل لمواجهة الأخطار.

المراقبة الوبائية

ويعمل المركز على مراقبة (الترصد) التهديدات المحتمل وقوعها، ومراقبة جاهزية وزارة الصحة وجميع المنشآت الطبية التابعة لها في كل مناطق المملكة.

الاستجابة السريعة

يترأس المركز الاستجابة السريعة لمهددات الصحة العامة، ويقوم كذلك بتنظيم عمل أصحاب المصلحة في هذا الشأن، وإصدار خطة عمل محددة لمواجهة الكوارث الصحية المعنية، ومراقبة جميع عمليات الاستجابة للكوارث المعنية.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:09 AM

شاهد "الربيعة" من مركز "تحكم الصحة": أنا هنا.. جهود جبارة لتطويق "كورونا"

أكد أن العمل على مدار 24 ساعة لمتابعة جميع الأعمال التشغيلية بأنحاء المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظهر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ وهو يتحدث من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، منوهاً في كلمته أمس، بجهود العاملين فيه، وبأهمية ودور المركز في متابعة كل أعمال التقصي الوبائي في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير: "أنا هنا أتحدث من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، هذا المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة جميع الأعمال التشغيلية للوزارة في أنحاء المملكة كافة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ومتابعة وكفاءة أعمال كل المستشفيات والمراكز الصحية، ويعمل فيه مجموعة من المتميزين الذين يقومون بجهود جبارة ويركزون في هذه الأيام على جائحة فيروس كورونا ويتابعون كل أعمال التقصي الوبائي وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاج إليها".

مركز القيادة والتحكم

ومركز القيادة والتحكم هو مركز لعمليات طوارئ الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، ويعمل هذا المركز تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والإدارات الصحية في جميع مناطق المملكة.. وجرى تطوير المركز الذي يعمل بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين، إضافة إلى التواصل الدائم مع المنظمات الدولية؛ لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

أهداف المركز

يشكل مركز القيادة والتحكم حلقة الوصل بين مختلف الإدارات (أصحاب المصلحة) المعنية؛ حيث يشرف على تأهب وزارة الصحة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات والأحداث الصحية على النطاقين المحلي والعالمي، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

وتمثل هذه المسؤوليات عناصر رئيسة أهمها: التأهب، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث الصحية (الأمراض) باتخاذ التدابير الوقائية، والإعداد الكافي بتحسين البنية التحتية للصحة، وتدريب الكوادر اللازمة وتعبئة الموارد اللازمة، وإعداد خطط العمل ليتم تطبيقها لمواجهة أخطار الكوارث الصحية، والتدريب بالمحاكاة على خطط العمل لمواجهة الأخطار.

المراقبة الوبائية

ويعمل المركز على مراقبة (الترصد) التهديدات المحتمل وقوعها، ومراقبة جاهزية وزارة الصحة وجميع المنشآت الطبية التابعة لها في كل مناطق المملكة.

الاستجابة السريعة

يترأس المركز الاستجابة السريعة لمهددات الصحة العامة، ويقوم كذلك بتنظيم عمل أصحاب المصلحة في هذا الشأن، وإصدار خطة عمل محددة لمواجهة الكوارث الصحية المعنية، ومراقبة جميع عمليات الاستجابة للكوارث المعنية.

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