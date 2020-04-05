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الصين: 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3 وفيات

منهم 25 لأشخاص قادمين من الخارج.. إجمالي الإصابات 81669

أعلنت الصين 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم، ارتفاعًا من 19 حالة في اليوم السابق، مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها اليوم: إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج.

يُذكر أنه يوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في الصين؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3329 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3 وفيات
سبق

أعلنت الصين 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم، ارتفاعًا من 19 حالة في اليوم السابق، مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها اليوم: إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج.

يُذكر أنه يوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في الصين؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3329 حالة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:25 AM

الصين: 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3 وفيات

منهم 25 لأشخاص قادمين من الخارج.. إجمالي الإصابات 81669

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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2,047

أعلنت الصين 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم، ارتفاعًا من 19 حالة في اليوم السابق، مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها اليوم: إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج.

يُذكر أنه يوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في الصين؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 3329 حالة.

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