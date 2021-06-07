في أولى مبارياته الودية.. الأخضر الأولمبي يواجه المكسيك ودياً

أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب المكسيك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا (التاسعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة ماربيا الرياضية.

ميدانياً، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقّوا خلالها مراناً على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر تحت 23 عاماً اليوم في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.