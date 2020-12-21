وأكدت الوزارة مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

المملكة تدين وتستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-21 أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. وأكدت الوزارة مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 10:53 AM

المملكة تدين وتستنكر العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد الخارجية أكدت مساندة السعودية للعراق ووقوفها إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات





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أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الوزارة مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.