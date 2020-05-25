النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عبر الاتصال المرئي بمشاركة خالد بن سلمان وقادة أفرع القوات المسلحة

ولي العهد لمنسوبي وزارة الدفاع: يؤلمني في هذا العيد أنه يوم فرح ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم

بالصور.. هكذا التزم سكان مكة بمنع التجوّل الكامل في ليلته الثانية

برهنوا على وعيهم للتعليمات الرامية إلى سلامتهم

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في هذه الليلة، صورًا ترصد التزام سكان العاصمة المقدّسة بقرار منع التجوّل الكامل في ليلته الثانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد19 ".


وأظهرت الصور خلو شوارع العاصمة المقدسة من المارّة، وامتثال السكان من مواطنين ومقيمين للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.

وبرهن خلو شوارع العاصمة المقدسة، في الليلة الثانية من تطبيق قرار منع التجول الكامل، وعي والتزام سكان أطهر البقاع من مواطنين ومقيمين وزوار للتعليمات الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. هكذا التزم سكان مكة بمنع التجوّل الكامل في ليلته الثانية
سبق

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في هذه الليلة، صورًا ترصد التزام سكان العاصمة المقدّسة بقرار منع التجوّل الكامل في ليلته الثانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد19 ".


وأظهرت الصور خلو شوارع العاصمة المقدسة من المارّة، وامتثال السكان من مواطنين ومقيمين للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.

وبرهن خلو شوارع العاصمة المقدسة، في الليلة الثانية من تطبيق قرار منع التجول الكامل، وعي والتزام سكان أطهر البقاع من مواطنين ومقيمين وزوار للتعليمات الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:52 AM

بالصور.. هكذا التزم سكان مكة بمنع التجوّل الكامل في ليلته الثانية

برهنوا على وعيهم للتعليمات الرامية إلى سلامتهم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,770

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في هذه الليلة، صورًا ترصد التزام سكان العاصمة المقدّسة بقرار منع التجوّل الكامل في ليلته الثانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد19 ".


وأظهرت الصور خلو شوارع العاصمة المقدسة من المارّة، وامتثال السكان من مواطنين ومقيمين للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه.

وبرهن خلو شوارع العاصمة المقدسة، في الليلة الثانية من تطبيق قرار منع التجول الكامل، وعي والتزام سكان أطهر البقاع من مواطنين ومقيمين وزوار للتعليمات الرامية إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,496
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,792
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,573

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة