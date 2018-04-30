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ضبط مصنع للخمور يديره 4 نيباليين في الشرقية

المبارك: عازمون على محاربة المفسدين ورصد مواقعهم

ضبطت فرق الدوريات والطوارئ بالمنطقة الشرقية؛ مصنعًا للخمور، يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية، بداخله مواد صنع الخمور وأدواتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها المعتاد، تم الاشتباه بأحد الأماكن المهجورة التي ترتادها العمالة المخالفة، وبعد التفتيش تم ضبط مصنع للخمور يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية.

وأضاف "المبارك": يحتوي المصنع على ١٩ برميلاً، بسعة ألف لتر، وثمانية براميل، بسعة ٢٠٠ لتر، وثمانية جالونات، بسعة ٣٠ لترًا، بما مجموعه ٢٠٨٤٠ لترًا من مادة العرق المسكر، جاهزة للترويج.

وتابع قائلاً: عثر على ثمانية براميل، بسعة ألف لتر للتبريد، وثلاثة براميل فارغة، سعة مائة لتر، وأربعة براميل فارغة، بسعة ٦٠٠ لتر، ٢٦١٦ قارورة فارغة جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في صنع هذه السموم، حيث تم عمل محضر بالمضبوطات وتسليمها لشرطة الجبيل.

وأكد "المبارك" أن رجال الإدارة العامة للمجاهدين؛ عازمون على محاربة المفسدين، ورصد مواقعهم والتعامل معهم بكل وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مصنع للخمور يديره 4 نيباليين في الشرقية
سبق

ضبطت فرق الدوريات والطوارئ بالمنطقة الشرقية؛ مصنعًا للخمور، يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية، بداخله مواد صنع الخمور وأدواتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها المعتاد، تم الاشتباه بأحد الأماكن المهجورة التي ترتادها العمالة المخالفة، وبعد التفتيش تم ضبط مصنع للخمور يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية.

وأضاف "المبارك": يحتوي المصنع على ١٩ برميلاً، بسعة ألف لتر، وثمانية براميل، بسعة ٢٠٠ لتر، وثمانية جالونات، بسعة ٣٠ لترًا، بما مجموعه ٢٠٨٤٠ لترًا من مادة العرق المسكر، جاهزة للترويج.

وتابع قائلاً: عثر على ثمانية براميل، بسعة ألف لتر للتبريد، وثلاثة براميل فارغة، سعة مائة لتر، وأربعة براميل فارغة، بسعة ٦٠٠ لتر، ٢٦١٦ قارورة فارغة جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في صنع هذه السموم، حيث تم عمل محضر بالمضبوطات وتسليمها لشرطة الجبيل.

وأكد "المبارك" أن رجال الإدارة العامة للمجاهدين؛ عازمون على محاربة المفسدين، ورصد مواقعهم والتعامل معهم بكل وقت.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:25 PM

ضبط مصنع للخمور يديره 4 نيباليين في الشرقية

المبارك: عازمون على محاربة المفسدين ورصد مواقعهم

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ياسر العتيبي - الدمام
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ضبطت فرق الدوريات والطوارئ بالمنطقة الشرقية؛ مصنعًا للخمور، يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية، بداخله مواد صنع الخمور وأدواتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها المعتاد، تم الاشتباه بأحد الأماكن المهجورة التي ترتادها العمالة المخالفة، وبعد التفتيش تم ضبط مصنع للخمور يديره أربعة أشخاص من الجنسية النيبالية.

وأضاف "المبارك": يحتوي المصنع على ١٩ برميلاً، بسعة ألف لتر، وثمانية براميل، بسعة ٢٠٠ لتر، وثمانية جالونات، بسعة ٣٠ لترًا، بما مجموعه ٢٠٨٤٠ لترًا من مادة العرق المسكر، جاهزة للترويج.

وتابع قائلاً: عثر على ثمانية براميل، بسعة ألف لتر للتبريد، وثلاثة براميل فارغة، سعة مائة لتر، وأربعة براميل فارغة، بسعة ٦٠٠ لتر، ٢٦١٦ قارورة فارغة جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في صنع هذه السموم، حيث تم عمل محضر بالمضبوطات وتسليمها لشرطة الجبيل.

وأكد "المبارك" أن رجال الإدارة العامة للمجاهدين؛ عازمون على محاربة المفسدين، ورصد مواقعهم والتعامل معهم بكل وقت.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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