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بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها

"ماكرون" عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع مع وزراء كبار

﻿تستعد فرنسا لطرد 231 أجنبيًّا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية؛ للاشتباه في وجود معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد روسي المولد بقطع رأس مدرس، بحسب ما ذكرت إذاعة "أوروبا 1"، اليوم (الأحد).

وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا لمجلس الدفاع مع وزراء كبار، وفقاً لـ"رويترز".

وتعرضت حكومة "ماكرون" لضغوط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير المواطنين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًّا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولة عن طرد الأجانب.


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بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها
سبق

﻿تستعد فرنسا لطرد 231 أجنبيًّا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية؛ للاشتباه في وجود معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد روسي المولد بقطع رأس مدرس، بحسب ما ذكرت إذاعة "أوروبا 1"، اليوم (الأحد).

وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا لمجلس الدفاع مع وزراء كبار، وفقاً لـ"رويترز".

وتعرضت حكومة "ماكرون" لضغوط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير المواطنين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًّا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولة عن طرد الأجانب.


18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:05 PM

بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها

"ماكرون" عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع مع وزراء كبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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﻿تستعد فرنسا لطرد 231 أجنبيًّا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية؛ للاشتباه في وجود معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد روسي المولد بقطع رأس مدرس، بحسب ما ذكرت إذاعة "أوروبا 1"، اليوم (الأحد).

وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا لمجلس الدفاع مع وزراء كبار، وفقاً لـ"رويترز".

وتعرضت حكومة "ماكرون" لضغوط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير المواطنين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًّا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولة عن طرد الأجانب.


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