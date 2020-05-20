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عقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة

هذا النوع من اللقاحات ينشّط خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تحفّز جهاز المناعة

كشف مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستُنتج لقاحًا لفيروس كورونا المستجد، في العالم المقبل، بعد نجاح تجربته على الفئران وبدء تجربته على القردة.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين: إن "تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل، بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجّح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".

ويحفّز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره؛ بحسب "رويترز".

ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.

وبحسب بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية؛ فإن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجسامًا مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية؛ لكن منظمة الصحة العالمية صرّحت في أبريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرًا على الأقل.

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عقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة
سبق

كشف مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستُنتج لقاحًا لفيروس كورونا المستجد، في العالم المقبل، بعد نجاح تجربته على الفئران وبدء تجربته على القردة.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين: إن "تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل، بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجّح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".

ويحفّز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره؛ بحسب "رويترز".

ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.

وبحسب بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية؛ فإن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجسامًا مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية؛ لكن منظمة الصحة العالمية صرّحت في أبريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرًا على الأقل.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:58 PM

عقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة

هذا النوع من اللقاحات ينشّط خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تحفّز جهاز المناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستُنتج لقاحًا لفيروس كورونا المستجد، في العالم المقبل، بعد نجاح تجربته على الفئران وبدء تجربته على القردة.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين: إن "تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل، بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجّح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".

ويحفّز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره؛ بحسب "رويترز".

ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.

وبحسب بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية؛ فإن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجسامًا مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية؛ لكن منظمة الصحة العالمية صرّحت في أبريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرًا على الأقل.

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