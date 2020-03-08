‏‎وزير التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري في المدارس

قال إن القرار في الجامعات متروكٌ لمديريها ليقرروه مع أعضاء هيئة التدريس

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن قرار تعليق الدراسة مؤقتًا للتعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، مشيرًا إلى أنه لا يتم استدعاؤهم لأداء أية مهام يحتاج إليها قطاع التعليم، وسيتم التنسيق معهم من قِبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم.

وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية لقناة "العربية": "بالنسبة للجامعات فإن القرار متروك لمديري الجامعات ليقرروا؛ لأنه لا بد أن يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ فهذا يعتمد على جداول وإلقاء محاضرات، وهم يقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس".