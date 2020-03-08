النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏‎وزير التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري في المدارس

قال إن القرار في الجامعات متروكٌ لمديريها ليقرروه مع أعضاء هيئة التدريس

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن قرار تعليق الدراسة مؤقتًا للتعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، مشيرًا إلى أنه لا يتم استدعاؤهم لأداء أية مهام يحتاج إليها قطاع التعليم، وسيتم التنسيق معهم من قِبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم.

وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية لقناة "العربية": "بالنسبة للجامعات فإن القرار متروك لمديري الجامعات ليقرروا؛ لأنه لا بد أن يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ فهذا يعتمد على جداول وإلقاء محاضرات، وهم يقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس".

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏‎وزير التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري في المدارس
سبق

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن قرار تعليق الدراسة مؤقتًا للتعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، مشيرًا إلى أنه لا يتم استدعاؤهم لأداء أية مهام يحتاج إليها قطاع التعليم، وسيتم التنسيق معهم من قِبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم.

وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية لقناة "العربية": "بالنسبة للجامعات فإن القرار متروك لمديري الجامعات ليقرروا؛ لأنه لا بد أن يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ فهذا يعتمد على جداول وإلقاء محاضرات، وهم يقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
11:17 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:17 AM

‏‎وزير التعليم: التعليق يشمل المعلمين والمعلمات والكادر الإداري في المدارس

قال إن القرار في الجامعات متروكٌ لمديريها ليقرروه مع أعضاء هيئة التدريس

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
2
7,148

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن قرار تعليق الدراسة مؤقتًا للتعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، مشيرًا إلى أنه لا يتم استدعاؤهم لأداء أية مهام يحتاج إليها قطاع التعليم، وسيتم التنسيق معهم من قِبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم.

وأضاف وزير التعليم في مداخلة هاتفية لقناة "العربية": "بالنسبة للجامعات فإن القرار متروك لمديري الجامعات ليقرروا؛ لأنه لا بد أن يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ فهذا يعتمد على جداول وإلقاء محاضرات، وهم يقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,118
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,230

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة