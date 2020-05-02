"مجموعة فقيه الطبية" تطلق تطبيقها الجديد "تطبيق فقيه"

يوفِّر لمستخدميه الكثير الخدمات إلكترونيًّا

أطلقت مجموعة فقيه الطبية تطبيقها الجديد (تطبيق فقيه) fakeeh care في عالم الخدمات الرقمية، الذي يوفر لمستخدميه الكثير الخدمات.

ومن الخدمات التي يوفرها التطبيق: مراجعة الطبيب المختص عبر التطبيق، وحجز الاستشارات الطبية، وعمل المواعيد، ومتابعة التحاليل عن بُعد، وطلب الأدوية وخدمات التحليل، وإيصالها إلى المنازل.

ويتوافر في التطبيق أيقونة لتجديد الدواء؛ حتى لا يكون المريض في حاجة للذهاب إلى المستشفى إذا كان مريضًا معروفًا في مستشفى سليمان فقيه.

ولتحميل التطبيق يمكن البحث عن fakeeh care عبر نظامَي آبل أو أندرويد، وبعد تحميله إذا كان هناك ملف في مستشفى د. سليمان فقيه يتم إدخال رقم الملف، ومن ثَمَّ سيتم إرسال رسالة تأكيد على رقم الهاتف المسجَّل بالملف، وبعدها يتم إدخال رمز التأكيد، وكلمة السر، وبعد ذلك يمكن الحصول على أي من خدمات المستشفى.

ومن ليس لديه ملف في المستشفى يمكنه الضغط على "ملف جديد"، ومن ثم إدخال المعلومات كاملة للتسجيل، ويمكنه حجز موعد بعد يومين من فتح الملف، وسيتم الاتصال به من المستشفى لإكمال الإجراءات.