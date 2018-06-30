عسير.. بدء أعمال فريق "سندكم" التطوعي بـ4 مجموعات

نتاج تعاون أكثر من 18 جهة ويضم قرابة 400 متطوعة ومتطوع

بدأ فريق "سندكم" التطوعي عمله الميداني مع بداية الموسم السياحي بعسير، بتقسيم المتطوعين إلى أربع مجموعات، موزعة على عدد من المتنزهات والفعاليات بمنطقة عسير "السودة، أبها، الشعف، والحبلة".

ويأتي فريق "سندكم" التطوعي نتاج أكثر من 18 جهة حكومية بمنطقة عسير، ويضم قرابة 400 متطوعة ومتطوع، كما يأتي ضمن مبادرة مجتمعية رسمية، وترتكز المبادرة في ميثاقها على تعاليم ديننا الحنيف، وانطلاقاً من مبدأ تعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، بزيادة عدد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع في عام 2030م.

وانطلق الفريق في مباشرة مهامه الميدانية صباح العاشر من شوال.

ويُعتبر الفريق الأضخم من نوعه، بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وأكد المشرف الميداني على الفريق أحمد الشريف الحرص على أن تكون الابتسامة وحسن الوفادة هي مبدأنا مع زوار ومصطافي المنطقة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الفريق تجهيزاً كاملاً لأداء مهامه على أكمل وجه.

وكان الفريق المختار قد خضع في نهاية شهر رمضان المبارك لبرنامج تأهيلي تم إعداده خصيصاً له، تعرف فيه الفريق على "قيم التطوع، ومهارات التواصل الاجتماعي، والمحافظة على البيئة ومهارات التعامل مع الزوار، وإجراءات السلامة الميدانية، والإسعافات الأولية، إلى جانب التعرف على الإجراءات الميدانية والتنظيمية للفريق".

جدير بالذكر أن المتطوع الموظف يحصل على تفرّغ من عمله في فترة المهمة؛ ليتمكّن من أداء مهامه التطوعية، وعلى تكريم خاص من إمارة المنطقة بعد نهاية المهمة، وتم توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمتطوعين التي تضمن راحتهم وتسهيل عملهم مثل (السيارات، أجهزة الاتصال، التغذية، المقر المجهّز)، إلى جانب عمل المتطوع على مساندة رجال الأمن والسياحة والأمانة والزراعة وغيرها خلال فترة الصيف، مما يكسبه خبرات ومهارات نوعية مميزة.

ويتكوّن الفريق من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، في مقدمتها إمارة منطقة عسير إلى جانب: "الشرطة - جامعة الملك خالد - الدفاع المدني - إدارة التعليم - فرع الهيئة العامة للسياحة - أمانة المنطقة - فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة - معهد الإدارة العامة - مجلس شباب عسير - الجوالين التابعين لفرع الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية - الغرفة التجارية الصناعية - المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية - رابطة عسير الخضراء".