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سوريا.. "المقداد" وزيرًا لخارجية النظام السوري خلفاً لـ"المعلم"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية، وبشار الجعفري نائبًا له.
وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

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سوريا.. "المقداد" وزيرًا لخارجية النظام السوري خلفاً لـ"المعلم"
سبق

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية، وبشار الجعفري نائبًا له.
وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
06:33 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
06:47 PM

سوريا.. "المقداد" وزيرًا لخارجية النظام السوري خلفاً لـ"المعلم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية، وبشار الجعفري نائبًا له.
وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

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