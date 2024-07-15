النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق مسبار الأمل بسبب استمرار الاضطراب الجوي

الإمارات توضح: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما؛ مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"، فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري.

وقالت وفق ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية اليوم: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأمس الثلاثاء أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يُشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لـ "وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.

وكالة الإمارات للفضاء إطلاق مسبار الأمل

الرئيسية/ محطات

اعلان
للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق مسبار الأمل بسبب استمرار الاضطراب الجوي
سبق

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما؛ مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"، فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري.

وقالت وفق ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية اليوم: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأمس الثلاثاء أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يُشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لـ "وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
10:15 AM

للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق مسبار الأمل بسبب استمرار الاضطراب الجوي

الإمارات توضح: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,111

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما؛ مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"، فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري.

وقالت وفق ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية اليوم: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأمس الثلاثاء أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكانت الإمارات تستعد لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

غير أن الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، دفعت إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يُشار إلى أنه بإطلاق "مسبار الأمل" ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسباراً غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لـ "وام"، فإن مخطط إطلاق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ كان مقرراً عند الساعة 5:51:27 صباحاً بتوقيت اليابان، أي في الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,171
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,051

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة