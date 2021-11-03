"دانة الخبر" فرصة استثمارية فريدة في أكثر مناطق الخُبر تطورًا ونموًّا

تُشكل وجهة جاذبة لإنشاء المشاريع السكنية أو السكنية التجارية المعاصرة

تُشكّل "دانة الخبر" إضافة نوعية هامة للمشاريع العقارية الواعدة في المنطقة الشرقية؛ نظرًا لامتلاكها جملة من المقومات التي جعلت منها فرصة استثنائية لتنمية الأعمال، ووجهة جاذبة للاستثمار العقاري في منطقة الخبر إحدى أكثر المناطق نموًّا وتوسعًا، وتتمتع بكثافة سكانية متنامية نظرًا لتوافر معظم المرافق والخدمات الأساسية التي تعزز من جودة الحياة فيها، علاوةً على سهولة الوصول إلى المنطقة من مختلف مدن الشرقية بفضل وجود شبكة متطورة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تشكل شريانًا رئيسيًّا للمنطقة يزيد من قيمتها وأهميتها الاستثمارية.

وتتميز "دانة الخبر" بموقعها الاستراتيجي الفريد على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بطول 450م، على مقربة من جسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين؛ مما يجعلها حلقة وصل بين كورنيش الخبر وشاطئ العزيزية وشاطئ نصف القمر، ومكانًا مثاليًّا لإنشاء المشاريع السكنية أو السكنية التجارية لتلبية النمو المتزايد لسكان المنطقة، وارتفاع الطلب على المشاريع السكنية فيها، بحكم قربها من أماكن الترفيه الرئيسية في المدينة، ومجاورتها لعدد من المخططات والأحياء السكنية والمشاريع السياحية والأسواق التجارية؛ أهمها مجمع الشبيلي التجاري (الجراند مول)؛ مما يجعل من "دانة الخبر" التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 93.633.71 مترًا مربعًا، فرصة رائعة للمستثمرين والمطورين العقاريين لابتكار منتجات عقارية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية تلبي احتياج المجتمعات المعاصرة، وتواكب رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن شركة "ركاز العقارية" ستطرح "دانة الخبر" للبيع في مزاد علني سيقام بتاريخ 10 نوفمبر 2021م تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وقد حددت الشركة يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م موعدًا نهائيًّا للتسجيل في المزاد، واشترطت تقديم شيك مُصدّق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ قدره مليون ريال، وتسليمه لمكتب شركة ركاز العقارية في مدينة الخبر قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل.