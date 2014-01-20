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"كأس آسيا": "الأردن" الأقرب للتأهل.. ومواجهة صعبة تنتظر "عمان".. و"الصين" تخشى مفاجآت "تايلاند"

ثلاث مباريات في افتتاح دور الستة عشر

تُفتتح اليوم الأحد مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا التي تقام في الإمارات، وتُقام ثلاث مباريات، الأولى تجمع الأردن بفيتنام، والثانية تجمع تايلاند بالصين، فيما ستكون الثالثة بين عُمان وإيران.


الأردن - فيتنام
سيكون المنتخب الأردني المرشح الأوفر حظًّا للفوز عندما يواجه فيتنام في دور الـ 16 لكأس آسيا اليوم الأحد بملعب آل مكتوم في دبي.

ويدخل المنتخب الأردني المباراة بعد أن خالف التوقعات؛ ليتصدر المجموعة الثانية في الدور الأول على حساب أستراليا حاملة اللقب عقب فوزه على فريق المدرب غراهام أرنولد في مباراته الأولى، قبل الانتصار على سوريا، والتعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني بعدما ضمن الصعود.

تايلاند - الصين
يتطلع المنتخب التايلاندي لاستكمال مشواره مع مدربه المؤقت سيريساك يودياردثاي في كأس آسيا 2019 عندما يواجه نظيره الصيني اليوم الأحد في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن دور الـ16.

في المقابل يأمل المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي بقيادة المارد الأحمر إلى أبعد مدى ممكن في البطولة القارية التي يرجح أن تكون الأخيرة له مع المنتخب بعدما أبدى رغبته بالعودة إلى بلاده إثرها.

عُمان - إيران
انطلقت احتفالات سلطنة عُمان بالتأهل إلى دور الـ 16 بعد هدف في نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الثاني، لكنها ستكون في حاجة إلى مفاجأة لاجتياز عقبة إيران، ومواصلة الحلم اليوم الأحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كأس آسيا": "الأردن" الأقرب للتأهل.. ومواجهة صعبة تنتظر "عمان".. و"الصين" تخشى مفاجآت "تايلاند"
سبق

تُفتتح اليوم الأحد مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا التي تقام في الإمارات، وتُقام ثلاث مباريات، الأولى تجمع الأردن بفيتنام، والثانية تجمع تايلاند بالصين، فيما ستكون الثالثة بين عُمان وإيران.


الأردن - فيتنام
سيكون المنتخب الأردني المرشح الأوفر حظًّا للفوز عندما يواجه فيتنام في دور الـ 16 لكأس آسيا اليوم الأحد بملعب آل مكتوم في دبي.

ويدخل المنتخب الأردني المباراة بعد أن خالف التوقعات؛ ليتصدر المجموعة الثانية في الدور الأول على حساب أستراليا حاملة اللقب عقب فوزه على فريق المدرب غراهام أرنولد في مباراته الأولى، قبل الانتصار على سوريا، والتعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني بعدما ضمن الصعود.

تايلاند - الصين
يتطلع المنتخب التايلاندي لاستكمال مشواره مع مدربه المؤقت سيريساك يودياردثاي في كأس آسيا 2019 عندما يواجه نظيره الصيني اليوم الأحد في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن دور الـ16.

في المقابل يأمل المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي بقيادة المارد الأحمر إلى أبعد مدى ممكن في البطولة القارية التي يرجح أن تكون الأخيرة له مع المنتخب بعدما أبدى رغبته بالعودة إلى بلاده إثرها.

عُمان - إيران
انطلقت احتفالات سلطنة عُمان بالتأهل إلى دور الـ 16 بعد هدف في نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الثاني، لكنها ستكون في حاجة إلى مفاجأة لاجتياز عقبة إيران، ومواصلة الحلم اليوم الأحد.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
01:07 AM

"كأس آسيا": "الأردن" الأقرب للتأهل.. ومواجهة صعبة تنتظر "عمان".. و"الصين" تخشى مفاجآت "تايلاند"

ثلاث مباريات في افتتاح دور الستة عشر

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
5,370

تُفتتح اليوم الأحد مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا التي تقام في الإمارات، وتُقام ثلاث مباريات، الأولى تجمع الأردن بفيتنام، والثانية تجمع تايلاند بالصين، فيما ستكون الثالثة بين عُمان وإيران.


الأردن - فيتنام
سيكون المنتخب الأردني المرشح الأوفر حظًّا للفوز عندما يواجه فيتنام في دور الـ 16 لكأس آسيا اليوم الأحد بملعب آل مكتوم في دبي.

ويدخل المنتخب الأردني المباراة بعد أن خالف التوقعات؛ ليتصدر المجموعة الثانية في الدور الأول على حساب أستراليا حاملة اللقب عقب فوزه على فريق المدرب غراهام أرنولد في مباراته الأولى، قبل الانتصار على سوريا، والتعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني بعدما ضمن الصعود.

تايلاند - الصين
يتطلع المنتخب التايلاندي لاستكمال مشواره مع مدربه المؤقت سيريساك يودياردثاي في كأس آسيا 2019 عندما يواجه نظيره الصيني اليوم الأحد في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن دور الـ16.

في المقابل يأمل المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي بقيادة المارد الأحمر إلى أبعد مدى ممكن في البطولة القارية التي يرجح أن تكون الأخيرة له مع المنتخب بعدما أبدى رغبته بالعودة إلى بلاده إثرها.

عُمان - إيران
انطلقت احتفالات سلطنة عُمان بالتأهل إلى دور الـ 16 بعد هدف في نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الثاني، لكنها ستكون في حاجة إلى مفاجأة لاجتياز عقبة إيران، ومواصلة الحلم اليوم الأحد.

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