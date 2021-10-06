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وكيل الصحة: 50 دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر بتطعيم ١٠٪ من السكان

عبدالله العسيري: هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة

‬ كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة "فوربس"، تُبين أن ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كورونا.

وقال عبر حسابه في تويتر: ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كوفيد.

وأضاف: هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل الصحة: 50 دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر بتطعيم ١٠٪ من السكان
سبق

‬ كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة "فوربس"، تُبين أن ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كورونا.

وقال عبر حسابه في تويتر: ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كوفيد.

وأضاف: هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:19 AM

وكيل الصحة: 50 دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر بتطعيم ١٠٪ من السكان

عبدالله العسيري: هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة "فوربس"، تُبين أن ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كورونا.

وقال عبر حسابه في تويتر: ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كوفيد.

وأضاف: هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.

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