النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الرابعة.. "سيدني" يتوج بلقب الدوري الأسترالي

رويترز : ضمن فريق سيدني إف.سي التتويج بلقب الدور التمهيدي للدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، بعد تعادل ولنجتون فينكس وأديليد يونايتد 1-1 ليحصل بذلك حامل اللقب على صدارة الترتيب العام في نهاية هذه المرحلة.
وبناءً على ذلك سيتصدر سيدني التصنيف في الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.
وقال سكوت بارلو رئيس سيدني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "ليلة رائعة للنادي وإنجاز متميز تحقق على يد مجموعة غير عادية من اللاعبين والمدربين، الليلة حصلنا على لقبنا الرابع في الدور التمهيدي، وهو رقم قياسي جديد على مستوى الدوري الأسترالي، وإلى جانب ألقابنا الأربعة في البطولة فإن هذا يضيف إلى تاريخ طويل من النجاحات للنادي".
وأضاف بارلو: "بالتأكيد الأشهر الأخيرة الماضية كانت لها تحدياتها الخاصة، وأود أن أشكر جميع من في النادي بما في ذلك جمهور مشجعينا وأعضاء نادينا المتحمسين على صبرهم ومهنيتهم والتزامهم تجاه النادي، جميعكم شركاء في الفوز بهذا اللقب".
وبعد التعادل تقدم ولنجتون إلى المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على ملبورن سيتي، لكنه لن يتمكن من اللحاق بسيدني الذي يتفوق عليه بفارق 11 نقطة وأمامه أربع مباريات حتى نهاية الدور التمهيدي.
وقبل آخر ثلاث مباريات لهما في الدور التمهيدي جمع كل من ولنجتون وملبورن 40 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
للمرة الرابعة.. "سيدني" يتوج بلقب الدوري الأسترالي
سبق

رويترز : ضمن فريق سيدني إف.سي التتويج بلقب الدور التمهيدي للدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، بعد تعادل ولنجتون فينكس وأديليد يونايتد 1-1 ليحصل بذلك حامل اللقب على صدارة الترتيب العام في نهاية هذه المرحلة.
وبناءً على ذلك سيتصدر سيدني التصنيف في الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.
وقال سكوت بارلو رئيس سيدني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "ليلة رائعة للنادي وإنجاز متميز تحقق على يد مجموعة غير عادية من اللاعبين والمدربين، الليلة حصلنا على لقبنا الرابع في الدور التمهيدي، وهو رقم قياسي جديد على مستوى الدوري الأسترالي، وإلى جانب ألقابنا الأربعة في البطولة فإن هذا يضيف إلى تاريخ طويل من النجاحات للنادي".
وأضاف بارلو: "بالتأكيد الأشهر الأخيرة الماضية كانت لها تحدياتها الخاصة، وأود أن أشكر جميع من في النادي بما في ذلك جمهور مشجعينا وأعضاء نادينا المتحمسين على صبرهم ومهنيتهم والتزامهم تجاه النادي، جميعكم شركاء في الفوز بهذا اللقب".
وبعد التعادل تقدم ولنجتون إلى المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على ملبورن سيتي، لكنه لن يتمكن من اللحاق بسيدني الذي يتفوق عليه بفارق 11 نقطة وأمامه أربع مباريات حتى نهاية الدور التمهيدي.
وقبل آخر ثلاث مباريات لهما في الدور التمهيدي جمع كل من ولنجتون وملبورن 40 نقطة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
07:24 PM

للمرة الرابعة.. "سيدني" يتوج بلقب الدوري الأسترالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
732

رويترز : ضمن فريق سيدني إف.سي التتويج بلقب الدور التمهيدي للدوري الأسترالي لكرة القدم، السبت، بعد تعادل ولنجتون فينكس وأديليد يونايتد 1-1 ليحصل بذلك حامل اللقب على صدارة الترتيب العام في نهاية هذه المرحلة.
وبناءً على ذلك سيتصدر سيدني التصنيف في الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.
وقال سكوت بارلو رئيس سيدني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "ليلة رائعة للنادي وإنجاز متميز تحقق على يد مجموعة غير عادية من اللاعبين والمدربين، الليلة حصلنا على لقبنا الرابع في الدور التمهيدي، وهو رقم قياسي جديد على مستوى الدوري الأسترالي، وإلى جانب ألقابنا الأربعة في البطولة فإن هذا يضيف إلى تاريخ طويل من النجاحات للنادي".
وأضاف بارلو: "بالتأكيد الأشهر الأخيرة الماضية كانت لها تحدياتها الخاصة، وأود أن أشكر جميع من في النادي بما في ذلك جمهور مشجعينا وأعضاء نادينا المتحمسين على صبرهم ومهنيتهم والتزامهم تجاه النادي، جميعكم شركاء في الفوز بهذا اللقب".
وبعد التعادل تقدم ولنجتون إلى المركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف على ملبورن سيتي، لكنه لن يتمكن من اللحاق بسيدني الذي يتفوق عليه بفارق 11 نقطة وأمامه أربع مباريات حتى نهاية الدور التمهيدي.
وقبل آخر ثلاث مباريات لهما في الدور التمهيدي جمع كل من ولنجتون وملبورن 40 نقطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,331
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,166

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة