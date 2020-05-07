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بالفيديو .. "الصحة" توضح المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يخضعون لفحص "فيروس كورونا"

قالت إنه يتم ‏من خلال أياد وكوادر متخصصة وبطرق آمنة وسريعة وغير مؤلمة

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوضح المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يخضعون للفحص بفيروس كورونا في مراكز الرعاية التنفسية، مؤكدة أن الفحص يتم من خلال أياد وكوادر متخصصة، ويتم الفحص الموسع بطرق آمنة وسريعة وغير مؤلمة.

وأشارت إلى أنه يظهر بالمقطع أنه يتم التواصل مع الذين أجروا الاختبار عبر تطبيق موعد وتوجيههم لإجراء الفحص في أقرب مركز رعاية تنفسية إليهم، وثم بعد تسجيل بياناتهم في المرحلة الأولى، وبعدها يتم توجيه المراجع إلى إحدى العيادات لأخذ المسحة والعينات، ومن ثم يجرى تسجيل بيانات ووصول المراجع في تطبيق موعد.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الثانية تتضمن تسجيل كل بيانات المراجع بنظام حصن لإنشاء طلب المختبر، مؤكدة أن القيام بالفحص هو واجب وطني واجتماعي، مشيرة إلى أن المراجع إذا تم التواصل معه فإن عليه التوجه لإجراء الفحص.

وقال بعض المراجعين في المقطع إنهم جاءهم اتصال من وزارة الصحة، وتم توجيههم لأقرب مركز صحي تابع لهم، حيث جرى الفحص وأخذ العينات والمسحات بشكل سهل وسريع وغير مؤلم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "الصحة" توضح المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يخضعون لفحص "فيروس كورونا"
سبق

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوضح المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يخضعون للفحص بفيروس كورونا في مراكز الرعاية التنفسية، مؤكدة أن الفحص يتم من خلال أياد وكوادر متخصصة، ويتم الفحص الموسع بطرق آمنة وسريعة وغير مؤلمة.

وأشارت إلى أنه يظهر بالمقطع أنه يتم التواصل مع الذين أجروا الاختبار عبر تطبيق موعد وتوجيههم لإجراء الفحص في أقرب مركز رعاية تنفسية إليهم، وثم بعد تسجيل بياناتهم في المرحلة الأولى، وبعدها يتم توجيه المراجع إلى إحدى العيادات لأخذ المسحة والعينات، ومن ثم يجرى تسجيل بيانات ووصول المراجع في تطبيق موعد.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الثانية تتضمن تسجيل كل بيانات المراجع بنظام حصن لإنشاء طلب المختبر، مؤكدة أن القيام بالفحص هو واجب وطني واجتماعي، مشيرة إلى أن المراجع إذا تم التواصل معه فإن عليه التوجه لإجراء الفحص.

وقال بعض المراجعين في المقطع إنهم جاءهم اتصال من وزارة الصحة، وتم توجيههم لأقرب مركز صحي تابع لهم، حيث جرى الفحص وأخذ العينات والمسحات بشكل سهل وسريع وغير مؤلم.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:39 PM

بالفيديو .. "الصحة" توضح المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يخضعون لفحص "فيروس كورونا"

قالت إنه يتم ‏من خلال أياد وكوادر متخصصة وبطرق آمنة وسريعة وغير مؤلمة

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
2
8,667

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو يوضح المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يخضعون للفحص بفيروس كورونا في مراكز الرعاية التنفسية، مؤكدة أن الفحص يتم من خلال أياد وكوادر متخصصة، ويتم الفحص الموسع بطرق آمنة وسريعة وغير مؤلمة.

وأشارت إلى أنه يظهر بالمقطع أنه يتم التواصل مع الذين أجروا الاختبار عبر تطبيق موعد وتوجيههم لإجراء الفحص في أقرب مركز رعاية تنفسية إليهم، وثم بعد تسجيل بياناتهم في المرحلة الأولى، وبعدها يتم توجيه المراجع إلى إحدى العيادات لأخذ المسحة والعينات، ومن ثم يجرى تسجيل بيانات ووصول المراجع في تطبيق موعد.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الثانية تتضمن تسجيل كل بيانات المراجع بنظام حصن لإنشاء طلب المختبر، مؤكدة أن القيام بالفحص هو واجب وطني واجتماعي، مشيرة إلى أن المراجع إذا تم التواصل معه فإن عليه التوجه لإجراء الفحص.

وقال بعض المراجعين في المقطع إنهم جاءهم اتصال من وزارة الصحة، وتم توجيههم لأقرب مركز صحي تابع لهم، حيث جرى الفحص وأخذ العينات والمسحات بشكل سهل وسريع وغير مؤلم.

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