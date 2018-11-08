الملك يستقبل أهالي حائل ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات

بأكثر من 7 مليارات ريال وتشمل الإسكان والاقتصاد والتعليم والبيئة والمياه

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، ودشن - أيده الله - ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مكانه بُدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال فيها " سيدي ، مازالت سحب الخير تتوالى ، ومازال ربيع التنمية ينمو ، فلم تغب حائل عن ذهنكم قط ، كما هو سائر مناطق المملكة ، وخير شاهد على ذلك جملة هذه المشاريع التنموية التي ستدشنونها ، وتضعون حجر أساسها ، التي تجاوز حجمها ( السبعة مليارات ريال ) ، وبمجمل 259 مشروعاً .

وأوضح أن للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ووزارة الحرس الوطني ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الإسكان ، ووزارة التعليم ، وكذلك وزارة النقل ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نصيبا منها "

وأكد أمير منطقة حائل أن هذا لم يأت إلا من خلال حرص هذه الدولة المباركة لدفع مسير التنمية في جميع مناطق المملكة ، وحائل جزء منها .

وقال في ختام كلمته " سيدي ..أنتم من بصرناه عزيمة ، ولسمعناه حكمة ، وسمعناه عطاءً وصدقا ، دمتم لهذا الوطن إماما وقائدا ، ودام الوطن عزيزاً شامخاً تحت راية التوحيد وتحت ظل قيادتكم الحكيمة .

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضاً مرئياً عن تلك المشروعات التي جاءت على النحو التالي:

أولاً: الهيئة العامة للسياحة والتراث، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح "7 ملايين و874 ألف ريال"، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس "66 مليوناً و285 ألف ريال"، بقيمة إجمالية بلغت "74 مليوناً و159 ألف ريال".

ثانياً: وزارة الحرس الوطني، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ملياراً و139 مليون ريال".

ثالثاً: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح "562 مليون ريال"، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس "696 مليون ريال"، بقيمة إجمالية بلغت "ملياراً و258 مليون ريال".

رابعاً: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح "543 مليون ريال"، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس "416 مليون ريال"، بقيمة إجمالية تبلغ "959 مليون ريال".

خامساً: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح "ملياراً و877 مليون ريال".

سادساً: وزارة الإسكان، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح "922 مليون ريال".

سابعاً: وزارة التعليم، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح "709 ملايين ريال".

ثامناً: وزارة النقل، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس "259 مليون ريال".

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بافتتاح ووضع حجر الأساس للمشروعات التنموية بمنطقة حائل.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وفي ختام الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز والوزراء وكبار المسؤولين.