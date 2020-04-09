البيئة والزراعة تشارك في مؤتمر كورونا اليوم.. وأصحاب المواشي يترقبون آلية تصريح التنقل

يُنتظر أن يشارك المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا عصر اليوم.

وكان المتحدث الرسمي للوزارة قد أوضح قبل يومين أنه إشارة إلى بيان وزارة الداخلية باستثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم؛ فستعلن الوزارة عن آلية الحصول على التصريح إلكترونيًّا عن طريق موقع الوزارة، دون مراجعة الفروع.