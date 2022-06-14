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تفاعلاً مع "سبق".. "المياه": زوّدنا الضخ برنية وسنحاسب مخالفي الأسعار

قالت: 107 آلاف م3 إضافية قبل رمضان حتى الآن.. شغّلنا المحطة بطاقتها القصوى

قالت شركة المياه الوطنية، إنها قامت منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى الآن بضخ إجمالي أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه إلى محافظة رنية بزيادة في الكميات عمّا كان يضخ قبل دخول موسمَي رمضان والصيف، مع استمرار تشغيل محطة التعبئة في المحافظة بالطاقة القصوى.

تفصيلاً، قالت الشركة تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 2020/6/11م بعنوان "منذ رمضان.. رنية تعيش أزمة مياه.. والسوق السوداء تستغلها برفع الأسعار 200%"، إن شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرّمة تقوم بإمداد محافظة رنية عن طريق الخط الناقل للمياه الذي يمتد لقرابة 330 كلم من المصدر وذلك بكميات تقارب 3000 م٣ يوميا بناء على الطلب.

وأضافت: "قمنا منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى الآن بضخ إجمالي أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه بزيادة في الكميات عمّا كان يضخ قبل دخول موسمَي رمضان والصيف، مع استمرار تشغيل محطة التعبئة في المحافظة بالطاقة القصوى لإمداد المستفيدين بالمياه يومياً دون انقطاع، وتم تزويد المحافظة خلال الفترة المشار إليها في الخبر بما يزيد على 9500 طلب لصهاريج المياه بانتظام".

وأردفت: "أما فيما يتعلق بتحديد الأسعار للنقل من محطة التعبئة في المحافظة نود الإيضاح بأن ذلك قد أقر وثبت سابقاً من قِبل الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة بناءً على شرائح المسافات من المحطة وأي زيادة تثبت في الأسعار عمّا قرر فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه".

واختتمت مشيرة إلى أنها خصصت قنوات للتواصل تم الإعلان عنها مسبقاً يتم من خلالها استقبال طلبات المستفيدين وشكاويهم وتقديم خدمات المياه لهم؛ حيث تستقبل الشركة جميع استفسارات العملاء الكرام عن طريق الرقم الموحد (920001744) أو عبر حساب الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (@NWCcare) أو عن طريق الفرع الإلكتروني enranch@nwc.com.sa.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. "المياه": زوّدنا الضخ برنية وسنحاسب مخالفي الأسعار
سبق

قالت شركة المياه الوطنية، إنها قامت منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى الآن بضخ إجمالي أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه إلى محافظة رنية بزيادة في الكميات عمّا كان يضخ قبل دخول موسمَي رمضان والصيف، مع استمرار تشغيل محطة التعبئة في المحافظة بالطاقة القصوى.

تفصيلاً، قالت الشركة تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 2020/6/11م بعنوان "منذ رمضان.. رنية تعيش أزمة مياه.. والسوق السوداء تستغلها برفع الأسعار 200%"، إن شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرّمة تقوم بإمداد محافظة رنية عن طريق الخط الناقل للمياه الذي يمتد لقرابة 330 كلم من المصدر وذلك بكميات تقارب 3000 م٣ يوميا بناء على الطلب.

وأضافت: "قمنا منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى الآن بضخ إجمالي أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه بزيادة في الكميات عمّا كان يضخ قبل دخول موسمَي رمضان والصيف، مع استمرار تشغيل محطة التعبئة في المحافظة بالطاقة القصوى لإمداد المستفيدين بالمياه يومياً دون انقطاع، وتم تزويد المحافظة خلال الفترة المشار إليها في الخبر بما يزيد على 9500 طلب لصهاريج المياه بانتظام".

وأردفت: "أما فيما يتعلق بتحديد الأسعار للنقل من محطة التعبئة في المحافظة نود الإيضاح بأن ذلك قد أقر وثبت سابقاً من قِبل الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة بناءً على شرائح المسافات من المحطة وأي زيادة تثبت في الأسعار عمّا قرر فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه".

واختتمت مشيرة إلى أنها خصصت قنوات للتواصل تم الإعلان عنها مسبقاً يتم من خلالها استقبال طلبات المستفيدين وشكاويهم وتقديم خدمات المياه لهم؛ حيث تستقبل الشركة جميع استفسارات العملاء الكرام عن طريق الرقم الموحد (920001744) أو عبر حساب الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (@NWCcare) أو عن طريق الفرع الإلكتروني enranch@nwc.com.sa.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
09:47 AM

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه": زوّدنا الضخ برنية وسنحاسب مخالفي الأسعار

قالت: 107 آلاف م3 إضافية قبل رمضان حتى الآن.. شغّلنا المحطة بطاقتها القصوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة المياه الوطنية، إنها قامت منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى الآن بضخ إجمالي أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه إلى محافظة رنية بزيادة في الكميات عمّا كان يضخ قبل دخول موسمَي رمضان والصيف، مع استمرار تشغيل محطة التعبئة في المحافظة بالطاقة القصوى.

تفصيلاً، قالت الشركة تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 2020/6/11م بعنوان "منذ رمضان.. رنية تعيش أزمة مياه.. والسوق السوداء تستغلها برفع الأسعار 200%"، إن شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرّمة تقوم بإمداد محافظة رنية عن طريق الخط الناقل للمياه الذي يمتد لقرابة 330 كلم من المصدر وذلك بكميات تقارب 3000 م٣ يوميا بناء على الطلب.

وأضافت: "قمنا منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى الآن بضخ إجمالي أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه بزيادة في الكميات عمّا كان يضخ قبل دخول موسمَي رمضان والصيف، مع استمرار تشغيل محطة التعبئة في المحافظة بالطاقة القصوى لإمداد المستفيدين بالمياه يومياً دون انقطاع، وتم تزويد المحافظة خلال الفترة المشار إليها في الخبر بما يزيد على 9500 طلب لصهاريج المياه بانتظام".

وأردفت: "أما فيما يتعلق بتحديد الأسعار للنقل من محطة التعبئة في المحافظة نود الإيضاح بأن ذلك قد أقر وثبت سابقاً من قِبل الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة بناءً على شرائح المسافات من المحطة وأي زيادة تثبت في الأسعار عمّا قرر فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه".

واختتمت مشيرة إلى أنها خصصت قنوات للتواصل تم الإعلان عنها مسبقاً يتم من خلالها استقبال طلبات المستفيدين وشكاويهم وتقديم خدمات المياه لهم؛ حيث تستقبل الشركة جميع استفسارات العملاء الكرام عن طريق الرقم الموحد (920001744) أو عبر حساب الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (@NWCcare) أو عن طريق الفرع الإلكتروني enranch@nwc.com.sa.

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