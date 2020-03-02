النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفلبين.. إطلاق نار واحتجاز رهائن بمركز تجاري

ذعر بين المتسوقين.. والمتهم حارس أمن "ساخط"

أفادت أنباء إعلامية بوجود إطلاق نار وعملية احتجاز للرهائن في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الاثنين؛ مما استدعى انتشار قوات الأمن هناك.

ووفقًا لما ذكرته "الأسوشيتد برس"، أكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو: إن أعيرة نارية أُطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان، ظهر الاثنين؛ بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر.

وحسبما نقلته "سكاي نيوز" لم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيلَ عن الحادث على الفور؛ غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددًا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.

من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين: إن المسلح يحتجز حوالى 30 شخصًا؛ مضيفًا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن.

وأكد أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط" تم عزله من وظيفته في مركز التسوق؛ مشيرًا إلى أن المسلح أطلق النار على شخص وأصابه بجراح؛ لكن حالته مستقرة في مستشفى قريب.

وفي وقت لاحق شوهد عدد من أفراد القوات الخاصة يدخلون إلى مركز التسوق؛ بينما وقف رجال الشرطة في الخارج برفقة سيارة إسعاف.

الفلبين إطلاق نار واحتجاز رهائن مدينة سان خوان الفلبينية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الفلبين.. إطلاق نار واحتجاز رهائن بمركز تجاري
سبق

أفادت أنباء إعلامية بوجود إطلاق نار وعملية احتجاز للرهائن في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الاثنين؛ مما استدعى انتشار قوات الأمن هناك.

ووفقًا لما ذكرته "الأسوشيتد برس"، أكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو: إن أعيرة نارية أُطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان، ظهر الاثنين؛ بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر.

وحسبما نقلته "سكاي نيوز" لم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيلَ عن الحادث على الفور؛ غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددًا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.

من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين: إن المسلح يحتجز حوالى 30 شخصًا؛ مضيفًا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن.

وأكد أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط" تم عزله من وظيفته في مركز التسوق؛ مشيرًا إلى أن المسلح أطلق النار على شخص وأصابه بجراح؛ لكن حالته مستقرة في مستشفى قريب.

وفي وقت لاحق شوهد عدد من أفراد القوات الخاصة يدخلون إلى مركز التسوق؛ بينما وقف رجال الشرطة في الخارج برفقة سيارة إسعاف.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
10:41 AM

الفلبين.. إطلاق نار واحتجاز رهائن بمركز تجاري

ذعر بين المتسوقين.. والمتهم حارس أمن "ساخط"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,850

أفادت أنباء إعلامية بوجود إطلاق نار وعملية احتجاز للرهائن في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الاثنين؛ مما استدعى انتشار قوات الأمن هناك.

ووفقًا لما ذكرته "الأسوشيتد برس"، أكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو: إن أعيرة نارية أُطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان، ظهر الاثنين؛ بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر.

وحسبما نقلته "سكاي نيوز" لم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيلَ عن الحادث على الفور؛ غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددًا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.

من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين: إن المسلح يحتجز حوالى 30 شخصًا؛ مضيفًا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن.

وأكد أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط" تم عزله من وظيفته في مركز التسوق؛ مشيرًا إلى أن المسلح أطلق النار على شخص وأصابه بجراح؛ لكن حالته مستقرة في مستشفى قريب.

وفي وقت لاحق شوهد عدد من أفراد القوات الخاصة يدخلون إلى مركز التسوق؛ بينما وقف رجال الشرطة في الخارج برفقة سيارة إسعاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,923
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,826
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,058

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة